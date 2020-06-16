Трамп после сенсации от Путина решил разыграть сербскую карту

Президент США Дональд Трамп направил приглашение лидерам Сербии и Косова. Трамп полагает, что ему удастся посадить политиков за стол переговоров в Белом доме. Ожидается, что состоится встреча 27 июня, пишут The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Цель Трампа - оформить мирный договор для региона, который остаётся горячей точкой. Как известно, именно усилиями США произошёл сербский раскол. И теперь, как говорят источники издания, Сербия остаётся камнем преткновения "для соперничества сверхдержав". Мол, если Трамп сможет разрубить этот узел, то у него получится и "улучшить свою репутацию в вопросах внешней политики".

Сербия подтвердила, что приглашение, действительно, было получено. В Косове также заявили, что готовы к переговорам при посредничестве США.

Тут остаётся лишь добавить, что о приглашении Трампа стало известно ровно после памятной даты, связанной с Россией, - 12 июня 1999 года марш-бросок русских десантников позволил неожиданно для натовцев занять аэропорт Слатина. Впрочем, "друг Билл", на которого так рассчитывал на тот момент президент России Борис Ельцин, всё равно продолжил бомбить мирных граждан. И, к слову, о переброске нашего десанта в тот момент знал Путин, но, по всей видимости, не Ельцин. Новыми подробностями Путин поделился в интервью "России 1".

Как оказалось, за советом на тот момент глава Генштаба России Анатолий Квашнин пришёл к Путину, занимавшему должности директора ФСБ и секретаря Совета Безопасности. Сказанное Путиным стало своего рода сенсацией, ранее никто не знал о подобных нюансах.

"Ко мне пришёл начальник Генерального штаба, тогда - генерал Квашнин. И он мне сказал о том, что есть такая идея - захватить этот аэропорт", - пояснил президент в интервью "России 1".

Аэропорт решили взять, понимая, что оттуда всё равно придётся уйти, однако "будет чем торговаться".

"Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе и в Министерстве обороны, но это было сделано", - добавил Владимир Путин.

И ещё один нюанс. Как раз накануне, как пишут Nation News, президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готовится к визиту президента России Владимира Путина.