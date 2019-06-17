Трамп после оскорблений нарвался на угрозы СМИ: "Обвинять прессу в измене опасно"

В США разгорается очередной скандал между президентом страны Дональдом Трампом и СМИ. Глава Белого дома уже не раз публично унижал журналистов за "фейковые новости", отказывался отвечать на вопросы неугодных ему СМИ. На этот раз он дошёл до того, что у себя в Twitter обвинил The New York Times в государственной измене, а самих журналистов издания назвал "трусами" и "врагами народа".

Гнев американского лидера вызвала публикация издания, в которой рассказывается об усилении кибератак на Россию со стороны Соединённых Штатов.

"Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, - пишет Трамп. - Они сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!"

После публикации этого оскорбительного по своему содержанию твита Трамп нарвался на откровенные угрозы со стороны СМИ.

"Обвинять прессу в измене опасно, - предупредили в ответ под постом в NYT. - Мы описали статью правительству перед публикацией. Как отмечается ниже, представители национальной безопасности президента Трампа заявили, что никаких опасений не было".

Фото: twitter/realDonaldTrump

Получит ли после этого Трамп судебный иск от журналистов за публичную клевету? Покажет время.