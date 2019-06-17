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Трамп после оскорблений нарвался на угрозы СМИ: "Обвинять прессу в измене опасно"

17 июня 2019, 08:24  •  62 • Политика
Президент США Дональд Трамп обвинил The New York Times в государственной измене и оскорбил журналистов издания, назвав их "трусами" и "врагами народа" за публикацию об усилении кибератак на Россию со стороны Америки. В ответ глава Белого дома нарвался на угрозы со стороны СМИ. "Обвинять прессу в измене опасно", - ответили на его твит в NYT и сообщили о том, что советники Трампа никаких опасений не высказали.
В США разгорается очередной скандал между президентом страны Дональдом Трампом и СМИ. Глава Белого дома уже не раз публично унижал журналистов за "фейковые новости", отказывался отвечать на вопросы неугодных ему СМИ. На этот раз он дошёл до того, что у себя в Twitter обвинил The New York Times в государственной измене, а самих журналистов издания назвал "трусами" и "врагами народа".
Гнев американского лидера вызвала публикация издания, в которой рассказывается об усилении кибератак на Россию со стороны Соединённых Штатов.
"Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, - пишет Трамп. - Они сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!"
После публикации этого оскорбительного по своему содержанию твита Трамп нарвался на откровенные угрозы со стороны СМИ.
"Обвинять прессу в измене опасно, - предупредили в ответ под постом в NYT. - Мы описали статью правительству перед публикацией. Как отмечается ниже, представители национальной безопасности президента Трампа заявили, что никаких опасений не было".
Фото: twitter/realDonaldTrump
Получит ли после этого Трамп судебный иск от журналистов за публичную клевету? Покажет время.

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