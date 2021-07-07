Трамп пошёл войной на IT-гигантов. Facebook и Twitter пока молчат

Бывший президент США Дональд Трамп пошёл войной на западных IT-гигантов и обратился в суд. Facebook и Twitter, которые затыкали экс-президенту рот, пока молчат.

Политик решил подать в суд на социальные сети Facebook и Twitter, которые ввели цензуру против него и его сторонников во время прошлой избирательной кампании. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

Он утверждает, что иски направлены персонально против гендиректора Facebook Марка Цукерберга и гендиректора Twitter Джека Дорси. Руководство обеих компаний пока не комментирует ситуацию.

Уточняется, что, вероятнее всего, речь идёт о коллективных исках, поданных от большой группы лиц, к которым присоединился Трамп. Заявители обвиняют цифровые площадки в цензуре и предвзятой политике. Ожидается, что официальное заявление по данному вопросу будет сделано позже.

Напомним, что после того как сторонники Трампа в прошлом году предприняли попытку взять Капитолий штурмом, большинство социальных сетей заблокировали аккаунт политика, несмотря на то, что тот всё ещё был действующим президентом. Twitter забанил Трампа пожизненно, а Facebook - на несколько лет.

Кроме того, западные площадки активно удаляли информацию о фальсификации выборов со стороны демократов. В частности, этим занимались Twitter и YouTube.

После этого Трамп заявил, что создаст собственную соцсеть, которая будет свободна от политической цензуры.

Ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев с открытым письмом обратился к экс-президенту США. Он призвал его совместными усилиями бороться с произволом IT-гигантов.

"Давайте объединим силы и решительно выступим против ненавистников свободы слова среди технологических гигантов. Давайте создадим лучшие платформы, основанные на принципе свободы слова, во всех странах", - отметил Малофеев.