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Трамп пошёл войной на демократов: Google получил крупнейший антимонопольный иск за 20 лет

21 октября 2020, 04:35  •  42 • Политика
Президент США Дональд Трамп открыто пошёл войной на демократов. Белый дом подал против компании Google крупнейший антимонопольный иск за последние 20 лет.
Иск администрации президента поддержали традиционные республиканские штаты - Арканзас, Луизиана, Кентукки, Миссури, Монтана, Флорида, Джорджия, Индиана, Миссисипи, Южная Каролина и Техас. В исковом заявлении говорится, что компания Google договорилась с разработчиками смартфонов (Apple, LG, Motorola, Samsung) и браузеров (Mozilla, Opera), чтобы поисковая система Google там стояла по умолчанию. В итоге на сегодняшний день Google обрабатывает примерно 80% поисковых запросов в США, передаёт телеканал CNN.
Российская политическая активистка Мария Бутина поспешила успокоить людей, которые уже начали радоваться "торжеству демократии". По её словам, речь всего лишь идёт о войне двух политических кланов за власть над страной. Для обычных людей эта война ничего хорошего не предвещает.
Народ тут в проигрыше в любом случае: они в конечном итоге получают только ограничение в получении информации, а также, если Гуглу присудят штраф, заплатят и его ростом цен на рекламные объявления, например, - пишет Бутина в Telegram.
Скриншот:Telegram/Мария Бутина
Отметим, что на стороне американских демократов выступают многие интернет-сервисы, включая Google и Facebook. Они под разными предлогами банят республиканцев и тех, кто их поддерживает. И при этом сами стараются замять некоторые сведения, компрометирующие кандидата от демократов Джо Байдена, вроде коррупционной истории с его сыном Хантером.
В августе Царьград подал иск против Google, который заблокировал аккаунт телеканала на YouTube. Учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что иск в арбитражный суд - это только начало. Своей целью Малофеев ставит "сподвигнуть российского законодателя перестать бояться американские Google или Apple".

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