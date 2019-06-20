Трамп пошёл на второй президентский срок. Должна ли Россия радоваться?

Автор:

Латышев Сергей

Официальный старт предвыборной кампании Дональда Трампа на второй президентский срок оказался исключительно успешным. После произнесения зажигательной речи на первом митинге в Орландо (штат Флорида), очень напоминавшей его инаугурационное выступление в январе 2017 года, президент собрал на свою предвыборную кампанию без малого 25 миллионов долларов. Менее чем за сутки. У наблюдателей возникло полное ощущение, что эту речь писал бывший главный советник Трампа Стив Бэннон.

Трамп обвинил оппонентов в том, что те попирают интересы американцев и разрушают их страну «в том виде, в каком она существует». Президент подчеркнул:

Это неприемлемо, и этого нельзя допустить. Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября и голосуйте, голосуйте, голосуйте.

Показательно, что Трампа окружали, в частности, в Орландо сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Линдси Грэм, с которыми в прошлом он не всегда ладил, демонстрируя сплочение рядов республиканцев.

С чем Трамп идёт на выборы?

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором после серии праймериз будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в Шарлотте (штат Северная Каролина).

Трамп повторил в Орландо, что является противником глобалистского истеблишмента и считает себя лидером «великого политического движения», которое «состоит из людей, считающих, что государство должно заботиться в первую очередь о своих гражданах». Он предупредил, что «остановить наше движение пытаются те самые вашингтонские инсайдеры, которые всю свою карьеру посвятили манипулированию системой, чтобы ваши поражения стали их победами».

Президент США Дональд Трамп считает себя лидером народного движения против глобалистского истеблишмента. Фото: www.globallookpress.com

Президент напомнил, что

это те самые профессиональные политики, при которых на протяжении десятилетий снижаются зарплаты, страна теряет рабочие места… увеличивается разница в доходах и одна губительная торговая сделка сменяет другую.

Хозяин Белого дома отметил, что этот «порочный альянс лоббистов и доноров, а также особые интересы… истощают нашу страну».

Обращаясь к толпе, он признал, что вашингтонское «болото сопротивляется… злобно и яростно», и что «последние два с половиной года мы находились в осаде»: «они преследовали мою семью, мой бизнес, моих сотрудников, почти всех, кого я знал и с кем работал, но на самом деле они преследуют вас».

Трамп не только похвалил самого себя за отстаивание интересов простого человека, но и позволил это сделать другим.

«Вернулись рабочие места, вернулась уверенность в себе, и благодаря руководству президента Дональда Трампа вернулась и Америка. Мы только начинаем», – заявил, предваряя выступление президента, его «дублёр» в Белом доме вице-президент Майкл Пенс. Трамп также затронул в своей 80-минутной речи эту тему, отметив, что экономика, зарплаты и уверенность американцев в завтрашнем дне находятся на подъёме.

Как обычно, он обрушился на лживые либеральные СМИ – поставщиков «фейковых новостей». Президент обвинил демократов в нежелании смириться с выводами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о пресловутом «российском вмешательстве» и в намерении «расчленить страну», попустительствуя нелегальной миграции.

Мы считаем, что наша страна должна быть убежищем для законопослушных граждан, а не для преступных элементов,

– заявил Трамп, намеренный со следующей недели начать выдворять из США миллионы «нелегалов».

Президент назвал демократов «радикальной левой бандой», которая намерена установить в США социализм, намекая, прежде всего, на намеренного вновь побороться за президентский пост престарелого сенатора Берни Сандерса, считающего себя «социалистом». Последний уже отреагировал на выступление Трампа: «Наша важнейшая задача – нанести поражение самому опасному президенту в современной истории нашей страны».

Трамп заверил своих американцев, что пока будет находиться в Белом доме, с США всё будет в порядке: «Мы будем продолжать делать Америку великой снова, а затем мы, конечно, будем поддерживать величие Америки… Обещаю вам, что я никогда, никогда вас не подведу».

Сторонникам президента Трампа нравится, когда он говорит о величии Америки и клянётся, что никогда не подведёт свой народ. Фото: www.globallookpress.com

Что изменилось для Трампа?

Разумеется, это обещание будет выполнить непросто, и в предстоящие 16 месяцев мир станет свидетелем, безусловно, самой грязной предвыборной кампании в истории США, в ходе которой Трампу не поздоровится. Для демократов и глобалистов была страшным унижением и сюрпризом его победа на предыдущих выборах. Они прочили Трампу полгода, максимум год у власти перед досрочным изгнанием из Белого дома. И вот теперь им предстоит терпеть его около шести лет.

Ещё недавно у демократов, смирившихся со временем, что им придётся перетерпеть один срок Трампа в Белом доме, не было ни малейших сомнений, что он проиграет выборы 2020 года. Однако оправдательный вердикт спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении Трампа и его «связей» с Россией убедил многих убеждённых поначалу в обратном мейнстримными СМИ американцев, что их дурили все эти годы. Кроме того, экономика США при Трампе действительно процветает (хотя разгорающаяся торговая война с Китаем и со всем остальным миром может спровоцировать кризис такой силы, который быстро похоронит достижения Трампа).

Однако пока зарплаты растут, открываются новые рабочие места, возрождаются целые отрасли экономики, а у средних американцев вновь появились деньги на покупку недвижимости, они простят Трампу неприятные черты его личности. Многое будет также зависеть от того, кого демократы выдвинут своим кандидатом в президенты, особенно с учётом того, что сильных и ярких политиков у них сейчас нет.

Поэтому, если на Трампа не нароют какой-нибудь страшный компромат, не начнётся полномасштабной торговой войны с Китаем, а Федеральная резервная система (ФРС) сознательно не обвалит в интересах оппонентов Трампа фондовый рынок – источник дохода состоятельных американцев, то у действующего президента на самом деле есть неплохие перспективы.

Мало кто ожидал, что спецпрокурор Роберт Мюллер поможет Трампу избежать обвинений в «связях с Россией». Фото: www.globallookpress.com

После оправдательного вердикта Мюллера у Трампа появилось второе дыхание, которое ему и его окружению вполне по силам трансформировать во второй президентский срок. Тем более что у хозяина Белого дома тоже есть серьёзные рычаги, как повысить свою популярность в ходе предвыборной гонки. Например, развязать конфликт на Ближнем и Среднем Востоке против демонизированного Ирана.

И даже CNN

Действительно, до последнего времени, когда большинство американцев были уверены в «сговоре» Трампа с Россией, опросы общественного мнения показывали, что у него практически нет шансов на победу.

Даже сейчас появляются определённо фейковые опросы вроде того, что Трамп отстаёт от демократического претендента Джо Байдена на 10 пунктов, что он проигрывает также другим кандидатам-демократам. То же самое было и в ходе предыдущей предвыборной кампании. Однако эта ситуация на глазах стала меняться. Голосом правды неожиданно оказалась телекомпания… CNN, смертельный враг Трампа. Проведённый по её заказу опрос показал, что 54% американцев убеждены в переизбрании Трампа в 2020 году и лишь 41% не верят в это. Понятно, что это отчасти попытка напугать противников президента, заставить их мобилизоваться, прийти на выборы и проголосовать против. Но сами цифры выглядят вполне реалистично.

Что с того России?

Ожидаемая победа Трампа уже привела к радужным надеждам в России, что скоро разговоры о «российском следе» и «русских связях» уйдут на периферию американской внутренней политики, и Трамп в ходе второго президентского срока сможет начать выстраивать те отношения с Россией, которые вроде бы изначально хотел, то есть, наконец-то, «поладит» с Москвой.

Получив свободу манёвра, Трамп, дескать, начнёт говорить с Путиным по самым разным темам: от Украины до Китая, от Евросоюза до Ирана, от ядерного оружия до энергоресурсов. Из этого делается вывод, что Трамп – президент, который выгоден России, и поэтому ему надо пожелать успеха в 2020 году.

Странная это позиция, весьма странная, поскольку она игнорирует то, что произошло в последние годы, как и неоднократные заявления самого Трампа, прозвучавшие и в Орландо, что «никто не проявлял большей жестокости» по отношению к России, чем он, что отлично видно по нынешнему состоянию российско-американских отношений. Никогда в истории они ведь не были такими плохими.

Стремление России нормализовать отношения с США последние видят как капитуляцию. Фото: www.globallookpress.com

Каким образом интересам России отвечает укрепление экономики и вооружённых сил «противника номер один», американский диктат в глобальном масштабе, постоянно расширяющиеся и углубляющиеся антироссийские санкции, в которые втягивают союзников США, попытки изолировать Россию, укрепить НАТО, запретить экспорт российских энергоресурсов и т.д. и т.п.? Ответов на эти законные вопросы не дают.

В России, похоже, не все понимают одну очень важную вещь: «поладить» для Трампа – значит, поставить на колени. Он будет счастлив и успокоится, только если Москва безоговорочно подчинится Вашингтону, капитулирует, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Не вполне понимают у нас и другое: Трамп, возможно, действительно хороший президент для американцев. И он, безусловно, правильно действует, защищая национальные интересы своей страны, укрепляя своё государство.

Ну а мы-то тут при чём? Мы же не живём в США, и Трамп не наш президент. Он президент страны, считающей Россию своим главным врагом наряду с Китаем и ведущей против нас гибридную войну. Должны ли мы в таком случае желать Трампу успеха в 2020 году?