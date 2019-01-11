Трамп пошёл на рекорд: К чему приведёт самый долгий шатдаун в истории США

Вынужденная приостановка работы правительства США упорно приближается к рекорду по продолжительности, а проблесков какой-либо договорённости по бюджету страны так и не видно. Между тем экономисты уже вовсю оценивают потери страны и её граждан от затянувшегося шатдауна и обещают Америке новые потрясения. Что дальше?

Автор:

Кучер Егор

Трамп упорно идёт на рекорд по продолжительности приостановки работы правительства США. Длительные шатдауны в Америке уже происходили, однако рекордным пока остаётся тот, который случился при администрации Билла Клинтона в 1996 году. Его продолжительность составила 21 день. Нынешний шатдаун имени Дональда Трампа достигнет такой же длительности 11 января. Или в ночь на 12 января, если говорить о московском времени.

Б. Клинтон. Фото: www.globallookpress.com

Хозяин Белого дома уже предупреждал: если демократы не согласятся с проектом бюджета, в котором на строительство стены на границе с Мексикой предусмотрено выделение более 5 млрд долларов, то приостановка финансирования правительства будет продолжаться до тех пор, пока политические оппоненты не сдадутся.

Всё бы ничего, да вот только у такой длительной, пусть и частичной приостановки работы федеральных министерств и ведомств есть вполне реальные последствия. Причём это последствия для всей страны, её граждан и экономики.

Что же выигрывает Трамп от своего нового рекорда?

Вот и поговорили

9 января Дональд Трамп встретился с лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, чтобы обсудить с ними соглашение по бюджету. Сказать, что разговор, мягко говоря, был несостоятелен, – значит не сказать ничего.

«Только что ушёл со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени. Я спросил, что произойдёт за 30 дней, если я быстро всё открою, вы одобрите план безопасности на границе, который будет включать стену или стальное заграждение? Нэнси ответила «НЕТ». Я сказал «пока, ничто другое не cработает», – написал Трамп в своём Twitter.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

На самом деле произошедшее вряд ли вообще можно назвать переговорами. Со слов Трампа, ситуация больше похожа на вызов к президенту, который спросил у явившихся демократов, примут ли они его условия. А узнав, что нет, закончил разговор. Попыток реально договориться не было ни с той, ни с другой стороны.