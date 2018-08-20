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Трамп пошутил про премьера Израиля и про ислам
20 августа 2018, 08:39 • 126 • Политика
Президент США Дональд Трамп саркастически заявил о том, что разрешение палестино-израильского конфликта путем создания единого государства может привести к тому, что через несколько лет премьер-министра Израиля будут звать Мухаммед.
Президент США Дональд Трамп высказался неоднозначно по теме ислама. Так, по данным портала Axios, американский лидер встречался с королем Иордании Абдаллой II.
Во время встречи король заявил, что палестинцы готовы жить в одном государстве и израильтянами.
«То, что вы говорите, имеет смысл. Но в сценарии с объединением мусульманской Палестины и иудейского Израиля премьер-министра Израиля через несколько лет будут звать Мухаммед», — неожиданно ответил Трамп, именно так его цитирует портал со ссылкой на свои источники.
Напомним, что зимой прошлого года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и призвал перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. При этом в ООН проголосовали против. Сейчас власти США заявили, что разрабатывают план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.
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