Трамп пошутил про премьера Израиля и про ислам

Президент США Дональд Трамп саркастически заявил о том, что разрешение палестино-израильского конфликта путем создания единого государства может привести к тому, что через несколько лет премьер-министра Израиля будут звать Мухаммед.

Президент США Дональд Трамп высказался неоднозначно по теме ислама. Так, по данным портала Axios, американский лидер встречался с королем Иордании Абдаллой II.

Во время встречи король заявил, что палестинцы готовы жить в одном государстве и израильтянами.

«То, что вы говорите, имеет смысл. Но в сценарии с объединением мусульманской Палестины и иудейского Израиля премьер-министра Израиля через несколько лет будут звать Мухаммед», — неожиданно ответил Трамп, именно так его цитирует портал со ссылкой на свои источники.

Напомним, что зимой прошлого года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и призвал перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. При этом в ООН проголосовали против. Сейчас власти США заявили, что разрабатывают план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.