Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Патрушев и Болтон встретятся в Женеве для обсуждения накопившихся вопросов между...
Почему либералы испугались рептилоидов
«Муляжи и макеты»: какую технику покажут на военном параде в Киеве
Путин во время свадьбы главы МИД Австрии пригласил молодоженов посетить Россию
Главная / Политика

Трамп пошутил про премьера Израиля и про ислам

20 августа 2018, 08:39  •  126 • Политика
Президент США Дональд Трамп саркастически заявил о том, что разрешение палестино-израильского конфликта путем создания единого государства может привести к тому, что через несколько лет премьер-министра Израиля будут звать Мухаммед.
Президент США Дональд Трамп высказался неоднозначно по теме ислама. Так, по данным портала Axios, американский лидер встречался с королем Иордании Абдаллой II.
Во время встречи король заявил, что палестинцы готовы жить в одном государстве и израильтянами.
«То, что вы говорите, имеет смысл. Но в сценарии с объединением мусульманской Палестины и иудейского Израиля премьер-министра Израиля через несколько лет будут звать Мухаммед», — неожиданно ответил Трамп, именно так его цитирует портал со ссылкой на свои источники.
Напомним, что зимой прошлого года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и призвал перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. При этом в ООН проголосовали против. Сейчас власти США заявили, что разрабатывают план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

126
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 16:24
«Фигурантом может стать Порошенко»: США начали проверку хищений средств, выделенных Украине — адвокат
20 августа 2018, 03:24
Ушаков: в Кремле не ждут приезда Ким Чен Ына на Восточный экономический форум
19 августа 2018, 13:09
Как правильно ответить на американские санкции

19 августа 2018, 22:54
Путин во время свадьбы главы МИД Австрии пригласил молодоженов посетить Россию
20 августа 2018, 00:09
Рамзан Кадыров планирует встретиться с королем Саудовской Аравии
19 августа 2018, 11:09
Косачев: от понимания между РФ и Германией зависит больше, чем двусторонние отношения
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
18 августа 2018, 15:54
Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
13 августа 2018, 16:39
Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
17 августа 2018, 05:54
Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»
14 августа 2018, 19:24
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.