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Трамп пошел против конгресса и спас "Северный поток - 2"

24 декабря 2020, 09:40  •  77 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент объяснил свои действия "подарком" для России и Китая
Дональд Трамп исполнил свое угрожающее обещание конгрессу по вопросу оборонного бюджета США, в который также включены новые санкции против "Северного потока – 2". Американский президент прибегнул к праву вето и заморозил принятие проекта, однако сделал это не из-за российского газопровода.
Лидер США недоволен тем, что оборонный бюджет не включает в себя пункт об отмене одного из разделов законов об этике в сфере коммуникаций, защищающего компании от исков за размещение и удаление пользовательского контента.
"К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", – приводит выдержку из его обращения конгрессу РИА "Новости".
Трамп заявил, что одобренный ведомством проект оборонного бюджета, в случае полного принятия, стал бы "подарком" для России и Китая.
Законопроект об оборонном бюджете также предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", продолжение военной поддержки Украины, запрет на сотрудничество американских военных с российскими, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400 и другие меры.
Ранее о намерении наложить вето на проект оборонного бюджета Дональд Трамп сообщил в "Твиттер".
К слову, в отношении санкционной политики по "Северному потоку – 2" американский лидер останавливаться не намерен. Как сообщают журналисты, Трамп подготовил "смертельный" удар по российскому газопроводу.

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