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Трамп попросил Путина о встрече с глазу на глаз

03 июля 2018, 18:09  •  102 • В России

Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным тет-а-тет перед началом саммита в Хельсинки 16 июля. На встречу будут допущены только переводчики, сообщает телеканал CNN. По словам источника, знакомого с организацией предстоящего рандеву, помимо официальных переговоров, американскому президенту необходимо время для налаживания личных отношений с российским лидером.

В Кремле, в свою очередь, тоже не исключили проведение такой встречи.

- Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз, - сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Американский истеблишмент между тем выражает обеспокоенность тем, что в случае встречи президентов за закрытыми дверями, Владимир Путин, как опытный и проницательный переговорщик, способен воспользоваться ситуацией и убедить своего американского коллегу пойти на ряд уступок. В частности, это может касаться антироссийских санкций и ситуации вокруг Крыма.

Опасения американских чиновников закономерны, так как еще в субботу Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, согласятся ли США с претензией России на полуостров, лаконично ответил: «Посмотрим».

- Мы собираемся говорить об Украине, о Сирии, о выборах. Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы. Мы будем говорить о происходящих в мире событиях. Мы будем говорить о мире, - так сформулировал основные темы встречи американский президент.

Вместе с тем, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс исключила снятие санкций.

- Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине, - подчеркнула Сандерс на брифинге в Белом доме. А на уточняющий вопрос, станет ли вопрос Крыма одной из тем переговоров в Хельсинки, пресс-секретарь и вовсе отказалась отвечать.

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