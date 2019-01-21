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Трамп попал в ловушку шатдауна и начал сдаваться

21 января 2019, 21:23  •  85 • В мире
Демократы ждут от президента США Дональда Трампа не компромиссов, а капитуляции по шатдауну, потери лица и демонстрации бессилия в вопросе строительства Стены на мексиканской границе. И время работает на врагов хозяина Белого дома
Автор:
Латышев Сергей
Руководство Демократической партии отвергло «компромиссный» план президента США Дональда Трампа по прекращению шатдауна, оставившего без зарплаты почти миллион федеральных служащих и уже приведшего к серьёзным проблемам в жизни стран, несмотря на уступки демократам по возведению Стены на мексиканской границе и целому ряду миграционных вопросов.
Этого следовало ожидать. Связав шатдаун с получением финансирования в размере 5,7 млрд долларов на строительство «прекрасной высокой» Стены, президент США загнал себя в ловушку, откуда он не сможет выбраться без полной потери лица и политической дискредитации. На фоне значительного падения популярности и гор «компромата», «нарытого» на Трампа и его окружение часто незаконными методами спецпрокурором Робертом Мюллером, это должно стать прологом к импичменту. После того как демократы по итогам промежуточных выборов взяли под контроль Палату представителей конгресса США, он стал реальностью.
Демократы играют с Трампом, как кошка с мышкой
Ещё до того, как Трамп с большой помпой обнародовал свои предложения по выходу из тупика, в который он себя сам и загнал, демократический спикер Палаты представителей Нэнси Пелози назвала их «неподходящим вариантом» — «компиляцией ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, и которые в целом не стали справедливым предложением, способным вернуть уверенность в жизни людей». Прослушав выступление Трампа, Пелози утверждала, что в нём не было «никакого сочувствия к федеральным служащим, которые столкнулись с такой неопределённостью из-за хаоса, вызванного шатдауном Трампа». Спикер выразила сомнения, что эти предложения будут одобрены Палатой представителей.
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелози и её демократические коллеги давно хотели подловить Трампа на серьёзной ошибке и дождались. Фото: Carolyn Kaster/AP/TASS
800 тысячам американцев приходится жить без зарплаты. Откройте правительство, позвольте работникам получить свою зарплату, и тогда мы можем обсудить, как мы можем объединиться для защиты границы,

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