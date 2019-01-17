Трамп пообещал защитить каждый город США от всех иностранных ракет

Президент США Дональд Трамп представил в этот четверг в Пентагоне новую стратегию дальнейшего развития американских систем противоракетной обороны. Новая всеобъемлющая доктрина позволит Штатам защитить каждый город на своей территории не только от иностранных баллистических ракет, но также и от крылатых и гиперзвуковых.

В числе прочего новая стратегия ПРО США потребует размещения на базе Форт-Грили на Аляске 20 новых перехватчиков. С учётом уже имеющихся там 44 их общее число возрастет до 64.

Ранее США были уязвимы потому, что не имели всеобъемлющую доктрину ПРО. С принятием новой стратегии данная ситуация будет исправлена.

Американская система ПРО, настаивает Трамп, должна совершенствоваться до тех пор, пока не будет способна перехватить любую выпущенную в сторону американских городов или военных баз ракету.