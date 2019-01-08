Трамп пообещал закончить "бесконечные войны" из-за нехватки финансовой помощи от "богатых стран"

Лидер США заявил, что Штаты закончат "бесконечные войны", так как не получают достаточно финансовой помощи от "богатых стран".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в скором времени Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной помощи от иностранных партнёров.

Напомним, ранее США призывали Европу увеличить взносы в НАТО. Идея была отвергнута. Французский лидер Эммануэль Макрон даже заговорил о том, что вместо того, чтобы вкладываться в Североатлантический альянс, стоит создать свою общеевропейскую армию.

Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую помощь от богатых стран, будут закончены!" - написал сейчас в своём микроблоге Трамп.

Ранее сообщалось, что американские войска уйдут из Сирии не до конца, часть военнослужащих могут остаться на юге арабской республики на неопределённый срок, несмотря на решение президента США Дональда Трампа о полном выводе военного контингента. Об этом сообщает американский канал NBC со ссылкой на окружение советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Отмечается, что в приказе Трампа не указан конкретный срок полного вывода американских войск из Сирии. В этой связи часть военных могут остаться на юге страны на неопределённый период времени. По информации телеканала, советник главы США по нацбезопасности Болтон, находящийся с визитом в Израиле, планирует объявить об этом в ходе переговоров с властями страны.