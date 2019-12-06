Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ещё один «патриот» из Единой России оказался приспособленцем (Руслан Осташко)
Не окладом единым: в России захотели выравнять зарплаты учителей
"Русские - "страшные пушистики": Китайский журналист привёл стран...
В чаду прибалтийских национальных кухонь
Главная / Политика

Трамп пообещал разобраться с ситуацией с невыдачей виз российским официальным лицам в ООН

06 декабря 2019, 05:24  •  80 • Политика

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи виз российским делегатам в ООН. Об этом заявил в четверг ТАСС постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече [постпредов при ООН с Трампом], что эта проблема будет решена, - сказал он. - Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться".

Небензя высоко оценил прошедшую в четверг в Белом доме встречу президента США Дональда Трампа с аккредитованными при ООН дипломатами.

"Хорошо прошла, заинтересованно, живо, обсуждали самые разнообразные темы", - заявил российский постпред. "[Трамп] был вовлечен, с удовольствием с нами общался, слушал и говорил много", - добавил Небензя.

Президент США принимал представителей ряда стран при Всемирной организации. На обеде присутствовали представители государств постоянных и непостоянных членов СБ ООН. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 04:09
Социально обученные люди: о чем президенту рассказали добровольцы
05 декабря 2019, 21:39
Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
06 декабря 2019, 05:24
WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
05 декабря 2019, 21:39
Перепутал историю страны с рекламой: Медведева поймали на ошибке в ходе пресс-конференции
05 декабря 2019, 15:09
"Мать родную продадут": Президента Польши уличили в лицемерии к русским
06 декабря 2019, 00:54
"Между Путиным и Трампом": Недовольного Зеленского поместили на обложку Time - фото
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 00:54
Россия - "помойка для радиоактивных отходов из развитых стран"? (Время Впер...
06 декабря 2019, 00:54
Ещё один «патриот» из Единой России оказался приспособленцем (Руслан Осташко)
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
06 декабря 2019, 00:54
России придётся "тушить пожар", если трусость Зеленского приведёт к расколу...
06 декабря 2019, 00:54
"Русские - "страшные пушистики": Китайский журналист привёл странное д...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
03 декабря 2019, 17:39
Желавший развала России "рассекретил" заявление "нормандской четвёрки", а Зеленский готовится к большой торговле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.