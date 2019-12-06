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Трамп пообещал разобраться с ситуацией с невыдачей виз российским официальным лицам в ООН
06 декабря 2019, 05:24 • 80 • Политика
ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи виз российским делегатам в ООН. Об этом заявил в четверг ТАСС постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече [постпредов при ООН с Трампом], что эта проблема будет решена, - сказал он. - Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться".
Небензя высоко оценил прошедшую в четверг в Белом доме встречу президента США Дональда Трампа с аккредитованными при ООН дипломатами.
"Хорошо прошла, заинтересованно, живо, обсуждали самые разнообразные темы", - заявил российский постпред. "[Трамп] был вовлечен, с удовольствием с нами общался, слушал и говорил много", - добавил Небензя.
Президент США принимал представителей ряда стран при Всемирной организации. На обеде присутствовали представители государств постоянных и непостоянных членов СБ ООН. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.
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