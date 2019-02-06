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Трамп пообещал "слезть с российской космической иглы"
06 февраля 2019, 11:54 • 107 • В мире
Глава Белого Дома Дональд Трамп пообещал NASA независимость от России. Разработка американскими частными компаниями собственных космических кораблей позволит США "слезть с российской космической иглы". На сегодняшний момент астронавты США летают в космос только на "Союзах" РФ.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление, что астронавты уже с 2019 года будут летать в космос на американских ракетах. В данный момент США используют российские "Союзы", чтобы добраться до МКС.
"В этом году американские астронавты снова отправятся в космос на американских ракетах", — пообещал Трамп Сенату и Палате представителей Конгресса США в рамках ежегодного послания "О положении страны".
NASA прекратило программу собственных пилотируемые полетов в 2011 году, причиной этого стало возмущение общественности непомерно высоким бюджетом космического агентства и целым рядом смертельных аварий шаттлов.
Контракт NASA и "Роскосмоса" на полеты в "Союзах" истекает в конце 2019 года. Несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов. Так, корпорация Boeing занимается созданием CST-100 Starliner. SpaceX Илона Маска разработало корабль Crew Dragon, модификацию грузового Dragon.
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