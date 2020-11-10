Трамп пообещал "шокирующие" данные по голосованию в Неваде

Действующий лидер США Дональд Трамп обещает предоставить данные по голосованию в Неваде. От этого штата зависят голоса шести выборщиков. На своей странице в Twitter Трамп отметил, что новая информация о процессе голосования будет "шокирующая".

По его словам, штат оказался "рассадником поддельных голосов".

Трамп указал, что его соратники "находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими".

Ранее генпрокурор штата Невада раскритиковал трампистов за жалобу, поданную в связи с голосованием в штате.

Тем временем, передают СМИ, Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в штате Аризона по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в США 3 ноября.

Ранее американские медиа объявили Байдена победителем президентской гонки. Трамп не признал поражения на выборах и готов добиваться справедливости в судах.

При этом в прессе уже появились данные, что в окружении действующего лидера Штатов зреет раскол и он якобы уже обсуждает планы баллотироваться в 2024 году, что, по версии журналистов, говорит о намерении признать поражение на этих выборах.