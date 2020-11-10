Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / Политика

Трамп пообещал "шокирующие" данные по голосованию в Неваде

10 ноября 2020, 05:05  •  174 • Политика
Американский президент Дональд Трамп пообещал предоставить данные по голосованию в Неваде, которые, по его мнению, просто обескураживающие.
Действующий лидер США Дональд Трамп обещает предоставить данные по голосованию в Неваде. От этого штата зависят голоса шести выборщиков. На своей странице в Twitter Трамп отметил, что новая информация о процессе голосования будет "шокирующая".
По его словам, штат оказался "рассадником поддельных голосов".
Трамп указал, что его соратники "находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими".
Ранее генпрокурор штата Невада раскритиковал трампистов за жалобу, поданную в связи с голосованием в штате.
Тем временем, передают СМИ, Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа в штате Аризона по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в США 3 ноября.
Ранее американские медиа объявили Байдена победителем президентской гонки. Трамп не признал поражения на выборах и готов добиваться справедливости в судах.
При этом в прессе уже появились данные, что в окружении действующего лидера Штатов зреет раскол и он якобы уже обсуждает планы баллотироваться в 2024 году, что, по версии журналистов, говорит о намерении признать поражение на этих выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
10 ноября 2020, 01:25
"Азербайджанцы хотят пустить русскую кровушку": Нас пытаются запугать - эксперт
10 ноября 2020, 03:15
Жёсткие решения Путина ослабили Собянина: "Едва ли это случайность..."
10 ноября 2020, 03:15
"Пристраивают коррумпированных мерзавцев": Глава МВД Эстонии уволился после критики Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение росс...
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который &quo...
10 ноября 2020, 01:25
"Азербайджанцы хотят пустить русскую кровушку": Нас пытаются запугать - экс...
10 ноября 2020, 03:15
Жёсткие решения Путина ослабили Собянина: "Едва ли это случайность..."
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
04 ноября 2020, 21:30
Байден проиграл. Но сумеет ли победить Трамп?
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.