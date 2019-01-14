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Трамп пообещал "истощить Турцию", защищая курдов

14 января 2019, 07:39  •  107 • Политика
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов. "Истощим Турцию", - написал американский лидер в микроблоге.
Американский президент разместил у себя в Twitter такую запись:
"Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства"* с разных точек, - говорится в твите. - Нападем снова с имеющихся рядом баз, если ИГ преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам".
Помимо этого, американский лидер поспешил заявить, что, мол, Штаты только выиграют, если "как можно быстрее" вернут войска домой. Угрожая экономически разорить Турцию, Дональд Трамп тут же отмечает, что "пора прекращать бесконечные войны".
*"Исламское государство" - (ИГ, организация запрещена в РФ).

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