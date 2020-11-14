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Трамп пообещал американцам вакцину и заверил: При мне - никакого локдауна

14 ноября 2020, 17:15  •  61 • Политика
Президент США Дональд Трамп выступил с речью на пресс-конференции в Белом доме. Он заверил, что уже в апреле американцам будет доступна местная вакцина от коронавируса. Кроме того, уточнил он, нового локдауна в стране не будет.
Дональд Трамп впервые после выборов в США выступил на пресс-конференции в Белом доме. Он сообщил, что уже в апреле всем американским гражданам будет доступна вакцина от коронавируса.
Трамп заверил, что будут выпущены миллионы доз вакцины. "Они готовы и ждут этого окончательного одобрения [регулятором]", - подчеркнул Трамп.
При этом, указал он, вакцину не доставят в штат Нью-Йорк, пока администрация не получит на это разрешение. Американские медиа связывают эту ремарку с тем, что ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что власти Нью-Йорка займутся отдельной проверкой вакцины от коронавируса.
Также Трамп заявил, что действующая администрация не пойдёт на закрытие всего, как это было весной. Локдауна не будет, пообещал он.
"Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет. Думаю, время покажет, - сказал он. - Но я могу вам сказать, что эта администрация не пойдёт на изоляцию".

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