Трамп понимает только войну денег: Политолог о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп занимается политиканством, нацеленным на консолидацию американского общества. Об этом телеканалу "360" заявила политолог Наталия Елисеева.

Ранее Вашингтон объявил о своем выходе из Договора по открытому небу. При этом американцы ожидаемо обвинили во всем Россию. Подобная тактика ранее была задействована США в рамках саботажа Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (обвинили Москву) и соглашения по ядерной сделке с Ираном (обвинили Тегеран).

Происходящее Елисеева назвала "абсурдом большого масштаба", на который даже европейские союзники Штатов не знают, как реагировать. При этом в американских СМИ уже появились заявления о том, что Трамп хочет заключить новое соглашение, включив в него Китай. Это только доказывает манипуляции со стороны Белого дома.

Трамп является бизнесменом, поэтому он ведёт торгово-экономические войны. Силовые войны он не понимает.

"Понятно, что это в любом случае повредит всей международной безопасности, но этот выход продиктован исключительно внутренними проблемами США - никаким образом здесь Россия не виновата", - добавила политолог, указав на то, что по мере приближения выборов в США подобных манёвров Трампа станет больше.

Как ранее заявил РИА ФАН военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, США своими действиями по саботажу международных соглашений разрушают механизмы, которые удерживали мир от начала новой гонки вооружений. Он напомнил, что в 2021 году истекает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который Штаты не хотят продлевать.

До этого они вышли из Договора по ПРО и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Происходящее наглядно доказывает, что американской стороне нельзя более верить на слово, поэтому начинается "игра в дурака".