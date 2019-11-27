|
Трамп помог "отмазать" американского спецназовца-наркомана, убивавшего мирных жителей - NYT
27 ноября 2019, 08:54 • 83 • Политика
Президент США Дональд Трамп не дал исключить с позором американского спецназовца-наркомана, обвинённого в убийствах мирных жителей, и даже вернул ему отобранное звание, пишет The New York Times.
Военно-морской флот США и президент США Дональд Трамп вступили в перепалку из-за главного старшины морского спецназа Эдварда Галлахера, обвинённого в целом ряде военных и должностных преступлений. Подробности сообщает The New York Times.
Американского спецназовца обвиняли в убийстве пленного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), прицельной стрельбе по гражданским лицам, убийстве девушки в цветастом хиджабе и расстреле старика, несшего кувшин с водой. О преступлениях Галлахера рассказали "морские котики" из его собственного подразделения, нарушив негласный обед молчания.
Тем не менее военный трибунал оправдал спецназовца по всем вышеперечисленным пунктам. Единственное, что суду удалось вменить Галлахеру, - это позирование перед камерой рядом с телом мёртвого террориста. За это он получил четыре месяца лишения свободы и понижение в звании до старшины первой статьи.
Однако внезапно за "морского котика" вступился президент США Дональд Трамп. Он не только поддерживал военного в Twitter, но и отменил приказ о понижении Галлахера в звании. Также американский лидер пообещал не дать ВМС исключить "морского котика" из своих рядов.
Это стало причиной серьёзных разногласий между президентом и руководством Военно-морского флота США. Дело в том, что в ходе следствия было установлено, что Галлахер неоднократно нарушал требования устава и правила. В частности, речь идёт об употреблении наркотиков и незаконном хранении учебной гранаты.
В настоящий момент Галлахер по-прежнему служит в рядах ВМС США в прежнем звании.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 ноября 2019, 00:54
|
24 ноября 2019, 22:24
|
21 ноября 2019, 19:24
|
23 ноября 2019, 07:24
|
22 ноября 2019, 02:09
|
22 ноября 2019, 08:39
|
25 ноября 2019, 11:24