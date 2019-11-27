Трамп помог "отмазать" американского спецназовца-наркомана, убивавшего мирных жителей - NYT

Военно-морской флот США и президент США Дональд Трамп вступили в перепалку из-за главного старшины морского спецназа Эдварда Галлахера, обвинённого в целом ряде военных и должностных преступлений. Подробности сообщает The New York Times.

Американского спецназовца обвиняли в убийстве пленного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), прицельной стрельбе по гражданским лицам, убийстве девушки в цветастом хиджабе и расстреле старика, несшего кувшин с водой. О преступлениях Галлахера рассказали "морские котики" из его собственного подразделения, нарушив негласный обед молчания.

Тем не менее военный трибунал оправдал спецназовца по всем вышеперечисленным пунктам. Единственное, что суду удалось вменить Галлахеру, - это позирование перед камерой рядом с телом мёртвого террориста. За это он получил четыре месяца лишения свободы и понижение в звании до старшины первой статьи.

Однако внезапно за "морского котика" вступился президент США Дональд Трамп. Он не только поддерживал военного в Twitter, но и отменил приказ о понижении Галлахера в звании. Также американский лидер пообещал не дать ВМС исключить "морского котика" из своих рядов.

Это стало причиной серьёзных разногласий между президентом и руководством Военно-морского флота США. Дело в том, что в ходе следствия было установлено, что Галлахер неоднократно нарушал требования устава и правила. В частности, речь идёт об употреблении наркотиков и незаконном хранении учебной гранаты.

В настоящий момент Галлахер по-прежнему служит в рядах ВМС США в прежнем звании.