Трамп помирился с Китаем. Что потеряет Россия?

Автор:

Гасанов Камран

Американские и китайские СМИ в один голос твердят, что именно Китай оказался победителем в экономической схватке с США.

«Китай вышел победителем из торговых переговоров прошлой недели», – пишет газета The Wall Street Journal.

Основанием для этих выводов стал результат визита вице-премьера КНР Лю Хэ в Вашингтон, где он договорился с Дональдом Трампом о временном прекращении торговой войны. Китай обязался увеличить закупку американской сельхозпродукции до $50 млрд. Взамен Белый дом отказался вводить новые тарифы на китайские товары на сумму $250 млрд.

«Китай счастлив»

Окончательная сделка ещё не заключена, но Трамп объявил, что следующей ступенью должен стать отказ КНР от политики принуждения иностранных корпораций к передаче своих технологий Китаю. Согласно источникам WSJ, Пекин также должен будет прекратить субсидировать свои госкорпорации.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал повысить с 25 до 30 процентов пошлины на китайские товары объёом $150 млрд. Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress

Трамп ранее угрожал повысить с 25 до 30 процентов пошлины на китайские товары объемом $150 млрд. После визита Лю Хэ ясности по этим тарифам ещё нет. Основатель пекинской консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Артур Крёбер считает, что Китаю уже повезло.

«Если бы вы были Китаем, вы должны были бы быть очень счастливы результатом», – отметил он.

На фоне хороших новостей из Вашингтона китайский рынок вырос на 1%. Китайские СМИ оценили встречу Лю Хэ и Трампа как большой шаг для завершения торговой войны.

Вторая победа Пекина – дипломатическая. Трамп больше не размахивает перед Си Цзиньпином «гонконгской картой». Американский президент уже считает, что протесты в Гонконге перестали играть важную роль и на них приходят всё меньше людей.

В присущей для себя манере Трамп приписал победу себе, и у него есть веские основания. Американские фермеры смогут поживиться за счёт китайского рынка.

Сделка, которую я только что оформил с Китаем, – величайшая в истории сделка для наших фермеров,

– твиттнул Трамп 12 октября.

The deal I just made with China is, by far, the greatest and biggest deal ever made for our Great Patriot Farmers in the history of our Country. In fact, there is a question as to whether or not this much product can be produced? Our farmers will figure it out. Thank you China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

Рано радоваться – китайский ВВП падает

Некоторые эксперты уверены, что тактическая победа Китая, которому удалось отложить введение Штатами новых тарифов, не решит ключевую проблему – замедления китайской экономики.

Мини торговая сделка была нацелена на контроль ущерба или на то, чтобы предотвратить худшее. Нереально ожидать скорейшего восстановления китайской торговли или глобальной экономики,

– прокомментировал Ларри Ху, экономист из инвест-компании Macquarie Group Ltd.

Из-за замедления темпов роста ВВП и снижения спроса на внутреннем рынке импорт Китая падает уже пятый месяц подряд. В августе экспорт США в Китай упал на 22%, в сентябре – на 16%.

По оценкам специалистов, первая фаза торгового перемирия Китая и США, возможно, документально оформится в середине ноября. Трамп и Си встретятся на саммите АТЭС в Чили. Трамп сказал, что переговоры до новой сделки продлятся несколько недель, так что вполне возможно, что в Чили соглашения ещё не будет. В отсутствие прогресса 15 декабря США введут новые пошлины на товары в размере $150 млрд.

Как отразится на России китайско-американское перемирие?

Перемирие между КНР и США России только на руку, уверен эксперт в области международных валютных отношений Мехти Мехтиев.

«Сделка позволит мировой экономике расти быстрее. Повысится спрос на сырьевые товары. Российский экспорт будет приносить больше денег, если мы оставим ключевую ставку на том же уровне. Китайцы в любом случае будут диверсифицировать импортёров, и для нас всегда будет рынок. Разница только в том, придётся ли нам конкурировать сильнее или слабее», – рассказал он в беседе с Царьградом.

Фото: Poring Studio / Shutterstock.com

Срыв сделки Трампа с Си замедлит рост мировой экономики, что создаст для России временные трудности.

В среднесрочной перспективе это может привести к глобальному кризису, но он – шанс для России завоевывать новые позиции, когда будет царить разруха и все страны ослабнут и экономически, и финансово. У нас огромные ЗВР, низкий уровень госдолга,

– добавил Мехтиев.

Если в экономике для России есть позитивные моменты, то в геополитике не всё так однозначно. Временное перемирие может закончиться завершением торговой войны. Потепление в экономике скажется и на политике. При такой трансформации Китай может перестать считать Россию ключевым союзником и в отдельных вопросах выступить на стороне США.

Как минимум последний год американские стратеги пугают Россию «мощным соседом» и призывают войти в антикитайский альянс вместе с США и ЕС. Однако, учитывая бесчисленные разногласия Москвы и Вашингтона, начинающиеся делом о вмешательстве в выборы и заканчивая ДРСМД, такая ставка обречена на провал. «Воевать» на два фронта – против России и Китая – США не способны. Поэтому приходится идти на уступки. Кажется, Белый дом выбрал Си Цзиньпина, а не Владимира Путина.

В условиях жёсткой предвыборной гонки, когда Трампу грозит импичмент, выступать с пророссийских позиций крайне опасно. А вот дружба с Китаем позволит республиканцу обыграть демократов на их же поле. Демократы – сторонники более мягкого курса по отношению к Пекину.

В такой ситуации при всей любви к Китаю Кремлю нужно думать о запасном варианте. Полагаться полностью на Пекин, который в 1970-х уже предавал Москву, нельзя. И, видимо, поэтому на последнем Валдайском форуме Путин избегал жёсткой критики в адрес Европейского союза.