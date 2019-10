Трамп помирился с Китаем. Что потеряет Россия?

Американские и китайские СМИ в один голос твердят, что именно Китай оказался победителем в экономической схватке с США.

«Китай вышел победителем из торговых переговоров прошлой недели», – пишет газета The Wall Street Journal.

Основанием для этих выводов стал результат визита вице-премьера КНР Лю Хэ в Вашингтон, где он договорился с Дональдом Трампом о временном прекращении торговой войны. Китай обязался увеличить закупку американской сельхозпродукции до $50 млрд. Взамен Белый дом отказался вводить новые тарифы на китайские товары на сумму $250 млрд.

«Китай счастлив»

Окончательная сделка ещё не заключена, но Трамп объявил, что следующей ступенью должен стать отказ КНР от политики принуждения иностранных корпораций к передаче своих технологий Китаю. Согласно источникам WSJ, Пекин также должен будет прекратить субсидировать свои госкорпорации.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал повысить с 25 до 30 процентов пошлины на китайские товары объёом $150 млрд. Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress

Трамп ранее угрожал повысить с 25 до 30 процентов пошлины на китайские товары объемом $150 млрд. После визита Лю Хэ ясности по этим тарифам ещё нет. Основатель пекинской консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Артур Крёбер считает, что Китаю уже повезло.

«Если бы вы были Китаем, вы должны были бы быть очень счастливы результатом», – отметил он.

На фоне хороших новостей из Вашингтона китайский рынок вырос на 1%. Китайские СМИ оценили встречу Лю Хэ и Трампа как большой шаг для завершения торговой войны.

Вторая победа Пекина – дипломатическая. Трамп больше не размахивает перед Си Цзиньпином «гонконгской картой». Американский президент уже считает, что протесты в Гонконге перестали играть важную роль и на них приходят всё меньше людей.

В присущей для себя манере Трамп приписал победу себе, и у него есть веские основания. Американские фермеры смогут поживиться за счёт китайского рынка.

– твиттнул Трамп 12 октября.

The deal I just made with China is, by far, the greatest and biggest deal ever made for our Great Patriot Farmers in the history of our Country. In fact, there is a question as to whether or not this much product can be produced? Our farmers will figure it out. Thank you China!