Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
Главная / Политика

Трамп получит ещё 15 голосов. Вusiness Insider сообщил о подсчёте в Северной Каролине

11 ноября 2020, 11:20  •  336 • Политика
Голоса 15 выборщиков Северной Каролины отойдут Трампу. С такой версией выступило американское издание Вusiness Insider. Кроме того, в медиа начинаются разногласия по поводу "избранности" Байдена. Так, Real Clear Politics забрал у Джо Байдена 20 выборщиков Пенсильвании.
В Северной Каролине могут отдать голоса 15 выборщиков за Дональда Трампа. Как сообщает Вusiness Insider, таковы данные штаб-квартиры Decision Desk. Официально победа того или иного кандидата в президенты США до сих пор не объявлена.
При этом ряд американских медиа уже провозгласили избранным президентом Джо Байдена. Впрочем, Трамп отказывается признавать поражение. Адвокаты кандидата от Республиканской партии подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчёт голосов, а также провести расследования по фальсификациям.
Отметим, что ранее одно из ведущих политических изданий США забрало у Байдена победу. По подсчётам Real Clear Politics, у кандидата от Демпартии больше нет 20 голосов выборщиков Пенсильвании. Впрочем, эта позиция не общепризнана: ранее объявившие Байдена избранным президентом СМИ по-прежнему считают, что он получил 270 и даже 290 голосов.
Сам Джо Байден заявил, что считает позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



336
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 02:10
"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна
11 ноября 2020, 09:30
Мир стоит на пороге Третьей мировой войны - разведка Чехии
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
06 ноября 2020, 21:20
Зеленский смертельно напуган после переговоров с США
06 ноября 2020, 23:10
"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.