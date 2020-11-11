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Трамп получит ещё 15 голосов. Вusiness Insider сообщил о подсчёте в Северной Каролине
11 ноября 2020, 11:20 • 336 • Политика
Голоса 15 выборщиков Северной Каролины отойдут Трампу. С такой версией выступило американское издание Вusiness Insider. Кроме того, в медиа начинаются разногласия по поводу "избранности" Байдена. Так, Real Clear Politics забрал у Джо Байдена 20 выборщиков Пенсильвании.
В Северной Каролине могут отдать голоса 15 выборщиков за Дональда Трампа. Как сообщает Вusiness Insider, таковы данные штаб-квартиры Decision Desk. Официально победа того или иного кандидата в президенты США до сих пор не объявлена.
При этом ряд американских медиа уже провозгласили избранным президентом Джо Байдена. Впрочем, Трамп отказывается признавать поражение. Адвокаты кандидата от Республиканской партии подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчёт голосов, а также провести расследования по фальсификациям.
Отметим, что ранее одно из ведущих политических изданий США забрало у Байдена победу. По подсчётам Real Clear Politics, у кандидата от Демпартии больше нет 20 голосов выборщиков Пенсильвании. Впрочем, эта позиция не общепризнана: ранее объявившие Байдена избранным президентом СМИ по-прежнему считают, что он получил 270 и даже 290 голосов.
Сам Джо Байден заявил, что считает позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах.
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