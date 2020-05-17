Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
Главная / В мире

Трамп похвастался "супер-пупер-ракетой" без названия

17 мая 2020, 18:55  •  76 • В мире
Президент США Дональд Трамп объявил о начале создания "супер-пупер-ракеты". Деталей о новом вооружении - включая его название - американский лидер не стал уточнять.
В США ведётся разработка "супер-пупер-ракеты". Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Новая ракета, сказал Трамп, будет в 17 раз быстрее самых современных аналогов в мире.
Да и в целом её скорость будет больше, чем у стоящих на вооружении у России и Китая ракет. Деталей о новейшей разработке США нет, впрочем, как и неизвестно её название.
Впрочем, подобные заявления Трамп делает уже не в первый раз.
В феврале американский лидер хвастался ракетами, которые могут превзойти по параметрам иностранные. Причём, утверждал Трамп, "супербыстрых ракет" в США "огромное количество".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 08:55
"Илон Маск - обычный врунишка": Одно фото разоблачило "великого изобретателя"
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из Германии в Польшу
17 мая 2020, 12:55
Фонд Гейтсов молчит, а люди умирают: Доктор в США указал на пугающие детали в терапии COVID-19
17 мая 2020, 08:55
Украина пытается купить у США три партии оружия. "Хотят ещё повоевать", - заявил военкор
17 мая 2020, 12:55
Блокировка экономики в условиях COVID-19 – провокация глобального масштаба
17 мая 2020, 08:50
«Создать информационный фон»: почему США и НАТО выражают недовольство присутствием России в Арктике
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфир...
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных...
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
15 мая 2020, 18:55
Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
10 мая 2020, 20:20
Унитаз вместо маршала Конева может дорого стоить чехам?
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
10 мая 2020, 21:55
Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хмеймим
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.