Трамп похвастался "супер-пупер-ракетой" без названия

В США ведётся разработка "супер-пупер-ракеты". Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Новая ракета, сказал Трамп, будет в 17 раз быстрее самых современных аналогов в мире.

Да и в целом её скорость будет больше, чем у стоящих на вооружении у России и Китая ракет. Деталей о новейшей разработке США нет, впрочем, как и неизвестно её название.

Впрочем, подобные заявления Трамп делает уже не в первый раз.

В феврале американский лидер хвастался ракетами, которые могут превзойти по параметрам иностранные. Причём, утверждал Трамп, "супербыстрых ракет" в США "огромное количество".