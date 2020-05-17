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Трамп похвастался "супер-пупер-ракетой" без названия
17 мая 2020, 18:55 • 76 • В мире
Президент США Дональд Трамп объявил о начале создания "супер-пупер-ракеты". Деталей о новом вооружении - включая его название - американский лидер не стал уточнять.
В США ведётся разработка "супер-пупер-ракеты". Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Новая ракета, сказал Трамп, будет в 17 раз быстрее самых современных аналогов в мире.
Да и в целом её скорость будет больше, чем у стоящих на вооружении у России и Китая ракет. Деталей о новейшей разработке США нет, впрочем, как и неизвестно её название.
Впрочем, подобные заявления Трамп делает уже не в первый раз.
В феврале американский лидер хвастался ракетами, которые могут превзойти по параметрам иностранные. Причём, утверждал Трамп, "супербыстрых ракет" в США "огромное количество".
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