Трамп похвастал успехами США в Карабахе

Президент США Дональд Трамп объявил, что достигнутая при посредничестве США договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдается. Заявление прозвучало в понедельник, 26 октября, на встрече американского лидера с журналистами.

Речь идёт о соглашении между Азербайджаном и Арменией, которое было заключено вечером воскресенья, 25 октября. Оно было достигнуто при посредничестве США и должно было вступить в силу на следующие сутки.

Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается, - цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

При этом ранее в этот же день Минобороны Армении сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана. В частности, сообщалось об обстреле позиций армии обороны Карабаха на северо-восточном участке линии соприкосновения.