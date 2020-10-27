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Трамп похвастал успехами США в Карабахе

27 октября 2020, 02:40  •  80 • Политика
Трамп заявил, что договорённость о прекращении огня между Ереваном и Баку соблюдается.
Президент США Дональд Трамп объявил, что достигнутая при посредничестве США договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдается. Заявление прозвучало в понедельник, 26 октября, на встрече американского лидера с журналистами.
Речь идёт о соглашении между Азербайджаном и Арменией, которое было заключено вечером воскресенья, 25 октября. Оно было достигнуто при посредничестве США и должно было вступить в силу на следующие сутки.
Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается, - цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.
При этом ранее в этот же день Минобороны Армении сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана. В частности, сообщалось об обстреле позиций армии обороны Карабаха на северо-восточном участке линии соприкосновения.

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