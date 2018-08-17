Трамп похвастал претворением в жизнь своего главного предвыборного слогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнил лозунг своей предвыборной кампании «Сделаем Америку великой вновь». По его словам, он уже сделал Америку великой чуть более чем за полтора года своей работы в Белом доме.

Такое заявление американский лидер сделал в своем Twitter. В качестве доказательства своим словам Трамп назвал снижение безработицы, рост фондовых рынков и укрепление армии США в период его правления.

Президент заявил об этом, критикуя высказывание своего противника от партии демократов, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот заявил, что не считает, что США являются великой державой, так как женщины там якобы продолжают подвергаться дискриминации.

Также Куомо заявил, что Америка «никогда не была такой уж великой».

В ответ Трамп назвал заявление губернатора глупым. «Я уже сделал Америку снова великой! Поглядите на ее рынки, на рабочие места, на вооруженные силы – мы устанавливаем рекорды и в будущем сделаем еще лучше!» - заявил американский президент.