Трамп похвалился в Twitter, что французы хотят видеть его своим президентом

На фоне непрекращающихся протестов во Франции американский лидер Дональд Трамп опубликовал твит с довольно громким заявлением. В нем он говорит, что протестующие парижане хотят видеть его президентом.

"Протесты и бунты проходят по всей Франции. Протестующие скандируют: "Мы хотим Трампа"", - отметил в своем микроблоге Трамп.

А так же заяв ил : "Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж".

Этими словами глава Белого дома говорит о том, что считает главной причиной недовольства — соглашение о климате 2015 года. Оно было призвано бороться с глобальным потеплением более чем на 2 градуса к 2100 году. Он считает, что французы не хотят платить деньги, которые идут в основном развивающимся странам, за защиту окружающей среды. Протестные акции проходят с середины ноября. Люди требуют остановить рост цен на автомобильное топливо.