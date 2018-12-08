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Трамп похвалился в Twitter, что французы хотят видеть его своим президентом
08 декабря 2018, 20:54 • 79 • Политика
На фоне непрекращающихся протестов во Франции американский лидер Дональд Трамп опубликовал твит с довольно громким заявлением. В нем он говорит, что протестующие парижане хотят видеть его президентом.
"Протесты и бунты проходят по всей Франции. Протестующие скандируют: "Мы хотим Трампа"", - отметил в своем микроблоге Трамп.
А так же заявил: "Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж".
Этими словами глава Белого дома говорит о том, что считает главной причиной недовольства — соглашение о климате 2015 года. Оно было призвано бороться с глобальным потеплением более чем на 2 градуса к 2100 году. Он считает, что французы не хотят платить деньги, которые идут в основном развивающимся странам, за защиту окружающей среды. Протестные акции проходят с середины ноября. Люди требуют остановить рост цен на автомобильное топливо.
В июне 2017 года Дональд Трамп заявил, что США выходит из парижского соглашения.
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