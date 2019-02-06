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Трамп похвалился новейшей ПРО и заявил, что не будет извиняться за "отстаивание интересов США"

06 февраля 2019, 11:54  •  106 • Политика
Полномасштабное восстановление Вооруженных сил США идет на протяжении двух последних лет. Так, специалисты работают над новейшей системой противоракетной обороны, а военный бюджет был увеличен на 16 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Он также добавил, что не будет извиняться за "отстаивание американских интересов".
Стало известно, что американский лидер Дональд Трамп рассказал, что в настоящее время лучшие специалисты США ведут работу над проектом по разработке новейшей системы ПРО.
Трамп отметил, что вот уже на протяжении двух последних лет в США проводится полномасштабное восстановление армии. Кроме того, бюджет на оборону был увеличен на 16 млрд долларов, и теперь он составляет в общей сумме 716 млрд долларов.
"В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", — заявил Трамп.
И добавил, что не будет извиняться за "отстаивание американских интересов".

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