|
Трамп похвалил протестующих в Иране за отказ ходить по "великому флагу США"
14 января 2020, 07:24 • 84 • Политика
Американский президент Дональд Трамп похвалил протестующих в Иране за отказ ходить по "великому флагу США".
Президент США Дональд Трамп продолжает петь дифирамбы протестующим в Иране. Очередной хвалебный пост политик опубликовал в Twitter.
Его внимание привлёк ролик, записанный в Тегеране. Протестующие студенты отказались топтать расстеленные на земле флаги США и Израиля, осторожно обходя их сбоку.
"Вот это да! Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-либо образом очернить наш великий американский флаг. Его поставили на улицу, чтобы они растоптали его, и вместо этого они обошли вокруг него. Большой прогресс!" - отреагировал Трамп.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку акций протеста в Иране. Как утверждает дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии. "Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего", - заявил дипломат.
Как сообщило издание The Washington Post, "архитектором" нового конфликта между США и Ираном выступил именно Майк Помпео, пролоббировавший идею ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
По информации СМИ, администрация главы государства Дональда Трампа и представители Пентагона на протяжении нескольких месяцев отклоняли предложение о военной операции. Однако ситуация изменилась 27 декабря 2019 года, когда была совершена ракетная атака на американскую военную базу в иракском Киркуке.
Тогда погиб один гражданин США, ещё несколько человек получили ранения. После инцидента к Трампу прибыли сам Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. Вместе они смогли убедить президента в необходимости ликвидации Сулеймани, предложив несколько вариантов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2020, 16:09
|
10 января 2020, 09:09
|
11 января 2020, 20:54
|
12 января 2020, 00:09
|
08 января 2020, 11:39
|
11 января 2020, 07:54
|
11 января 2020, 01:24