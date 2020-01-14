Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Проект авианосца «Ламантин» возвращает России надежду
"Трамп - кремлёвский комиссар"? State нашло виноватых в возобновлении ...
Киев рассматривает вариант созыва заседания СБ ООН по авиакатастрофе
Курс «Сильный Путин»: экономика России сегодня и 20 лет назад
Главная / Политика

Трамп похвалил протестующих в Иране за отказ ходить по "великому флагу США"

14 января 2020, 07:24  •  84 • Политика
Американский президент Дональд Трамп похвалил протестующих в Иране за отказ ходить по "великому флагу США".
Президент США Дональд Трамп продолжает петь дифирамбы протестующим в Иране. Очередной хвалебный пост политик опубликовал в Twitter.
Его внимание привлёк ролик, записанный в Тегеране. Протестующие студенты отказались топтать расстеленные на земле флаги США и Израиля, осторожно обходя их сбоку.
"Вот это да! Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-либо образом очернить наш великий американский флаг. Его поставили на улицу, чтобы они растоптали его, и вместо этого они обошли вокруг него. Большой прогресс!" - отреагировал Трамп.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку акций протеста в Иране. Как утверждает дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии. "Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего", - заявил дипломат.
Как сообщило издание The Washington Post, "архитектором" нового конфликта между США и Ираном выступил именно Майк Помпео, пролоббировавший идею ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
По информации СМИ, администрация главы государства Дональда Трампа и представители Пентагона на протяжении нескольких месяцев отклоняли предложение о военной операции. Однако ситуация изменилась 27 декабря 2019 года, когда была совершена ракетная атака на американскую военную базу в иракском Киркуке.
Тогда погиб один гражданин США, ещё несколько человек получили ранения. После инцидента к Трампу прибыли сам Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. Вместе они смогли убедить президента в необходимости ликвидации Сулеймани, предложив несколько вариантов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
13 января 2020, 18:24
"Это твёрдая позиция Путина": Кадыров высказался о роли Кремля в восстановлении мира в Ливии
14 января 2020, 04:09
Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
14 января 2020, 04:09
Акты избавления: кабмин отменил еще более тысячи устаревших документов
13 января 2020, 15:09
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ
13 января 2020, 21:39
Путин предложил снять с врачей уголовное наказание за утрату содержащих наркотики лекарств. Есть два условия
13 января 2020, 15:09
Премьер Крыма призвал Украину «очнуться от пещерной русофобии»
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
14 января 2020, 00:54
"Преемник Путина" из швейцарского рейтинга уличил в некомпетентности правит...
14 января 2020, 00:54
"Кто кого прогнёт": Безпалько назвал главную причину разногласий России и Б...
14 января 2020, 00:54
Преемник Путина - это конкретный человек. Охлобыстин и Михеев о том, кто поведёт за с...
14 января 2020, 00:54
"Скоро они Гитлера наградят. Посмертно": В Сети посмеялись над Литвой, нагр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов»
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
12 января 2020, 00:09
Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "Кинжала" в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.