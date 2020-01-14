Трамп похвалил протестующих в Иране за отказ ходить по "великому флагу США"

Президент США Дональд Трамп продолжает петь дифирамбы протестующим в Иране. Очередной хвалебный пост политик опубликовал в Twitter.

Его внимание привлёк ролик, записанный в Тегеране. Протестующие студенты отказались топтать расстеленные на земле флаги США и Израиля, осторожно обходя их сбоку.

"Вот это да! Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-либо образом очернить наш великий американский флаг. Его поставили на улицу, чтобы они растоптали его, и вместо этого они обошли вокруг него. Большой прогресс!" - отреагировал Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением в поддержку акций протеста в Иране. Как утверждает дипломат, иранцы "сыты по горло" коррупцией чиновников и жестокостью КСИР и должны начать борьбу. Он также обвинил президента Ирана Хасана Рухани в насаждении режима клептократии. "Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего", - заявил дипломат.

Как сообщило издание The Washington Post, "архитектором" нового конфликта между США и Ираном выступил именно Майк Помпео, пролоббировавший идею ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

По информации СМИ, администрация главы государства Дональда Трампа и представители Пентагона на протяжении нескольких месяцев отклоняли предложение о военной операции. Однако ситуация изменилась 27 декабря 2019 года, когда была совершена ракетная атака на американскую военную базу в иракском Киркуке.

Тогда погиб один гражданин США, ещё несколько человек получили ранения. После инцидента к Трампу прибыли сам Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. Вместе они смогли убедить президента в необходимости ликвидации Сулеймани, предложив несколько вариантов.