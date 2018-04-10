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«Трамп подтягивает силы»: СМИ сообщили о готовности эсминцев США нанести удар по Сирии

10 апреля 2018, 13:54  •  86 • В мире
Находящийся в акватории Средиземного моря американский эсминец USS Donald Cook может в любой момент нанести удар по Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне. По данным СМИ, корабль может быть вооружён ракетами «Томагавк». В направлении сирийского побережья также движется эсминец USS Porter, который был задействован в атаке на правительственную базу Шайрат в апреле 2017 года. Эксперты называют действия Вашингтона противоречивыми и указывают на начало нового витка эскалации на Ближнем Востоке.
 
globallookpress.com © imago stock&people/Christopher Senenko/U.S .Navy
 

Два американских эсминца отправлены к побережью Средиземного моря. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. Второй — USS Porter — может добраться туда через несколько дней» — пишет газета, ссылаясь на данные собеседника в Пентагоне.

Издание The Washington Examiner со ссылкой на источник также сообщало, что вооружённые ракетами «Томагавк» корабли, в том числе USS Donald Cook, покинули порт на Кипре и направились в сторону Сирии.

По информации турецкого издания Hürriyet, российские самолёты по меньшей мере четыре раза пролетели над эсминцем USS Donald Cook, который находится в 100 км от сирийского города Тартус, где расположена российская военно-морская база. В разговоре с изданием представитель Пентагона опроверг эту информацию. При этом он отказался сообщить текущее местоположение корабля. С российской стороны эти данные пока также не получили подтверждения.

«Томагавки» за $1 млрд

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что примет решение по Сирии в течение 24—48 часов. Комментируя заявления американского лидера, научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев напомнил, что ранее в похожей ситуации оказывался предшественник Трампа Барак Обама.

Эксперт отметил, что в 2013 году Обама собирался предпринять военные действия против Сирии в связи с применением Дамаском химического оружия, однако после консультаций с Москвой отказался от применения силы.

«Наша страна предложила решить проблему путём уничтожения химического оружия. Имеющиеся тогда данные говорили о том, что Обама не очень-то и собирался наносить удар по Сирии. В тот период ему не советовали этого делать американские военные. Общая стоимость запуска ракет «Томагавк» составила бы около $1 млрд», — заметил Васильев.

По его словам, на Трампа может повлиять его окружение — госсекретарь Майк Помпео и новый советник Джон Болтон, который, по мнению эксперта, «готов действовать без оглядки».

«Это те военные, которые окружают Трампа, — и это является дополнительным фактором, они могут сподвигнуть его на удар по Сирии», — считает Васильев.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Вашингтон становится заложником собственных заявлений о жёстких мерах.

«В прошлый раз ракетный удар по Сирии был ограниченным и не мог нанести реального ущерба. Что будет в следующий раз, непонятно. При этом есть серьёзное сомнение, что удары Соединённых Штатов останутся без ответа. Это может спровоцировать совершенно непредсказуемое развитие событий», — заключил он.

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с новым советником по национальной безопасности Джоном Болтоном
  • Reuters
  • © Carlos Barria

Противоречивый Трамп

Напомним, что в ночь на 7 апреля 2017 года американские военные нанесли удар по сирийской правительственной базе Шайрат, выпустив 59 ракет «Томагавк». Тогда в нападении, наряду с USS Ross, был задействован эсминец USS Porter, который сейчас движется в сторону сирийского побережья.

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Ракетный удар стал ответом США на химическую атаку в Хан-Шейхуне, которую якобы осуществил Дамаск. При этом нападение произошло спустя всего три дня после химатаки. В Вашингтоне утверждали, что на авиабазе Шайрат могли находиться отравляющие вещества, которые были использованы в Идлибе, однако соответствующих доказательств так и не предоставили.

«Я отдал приказ (нанести ракетный удар. — RT), чтобы понизить способность сирийских военных проводить дальнейшие химические атаки и предостеречь сирийский режим от использования или распространения химического оружия», — объяснял тогда Трамп.

Он также пообещал предпринять дополнительные шаги для продвижения национальных интересов США, «когда это будет необходимо и уместно». По мнению Васильева, спрогнозировать действия Трампа в текущей ситуации не позволяет его непредсказуемость.

«Трамп сам себе противоречит. Он много раз говорил, что надо уходить с Ближнего и Среднего Востока, что мы потеряли уже около $7 трлн — эти деньги можно было потратить на восстановление Америки. И он сказал, что хочет уйти из Сирии, а потом начинается новый виток эскалации, он подтягивает силы. Это усугубляет внутриполитический кризис вокруг Трампа, он может втянуть Америку в войну», — заключил Васильев.

По его мнению, Вашингтон рассматривает возможность использования Сирии для «создания некоей американо-израильской зоны» на фоне партнёрства Ирана, России и Турции.

По информации Дамаска и Москвы, 9 апреля Израиль выпустил восемь управляемых ракет по сирийскому аэродрому T4. Пять ракет были уничтожены подразделениями Вооружённых сил САР, ещё три достигли западной части аэродрома. В Израиле отказались комментировать ситуацию.

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