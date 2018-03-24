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Трамп подписал федеральный бюджет США на 2018 год

24 марта 2018, 00:39  •  64 • Украина

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что подписал проект федерального бюджета в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года (закончится 30 сентября), несмотря на то, что за несколько часов до этого раскритиковал этот документ и пригрозил вето.

"Я рассматривал наложение вето очень серьезно и планировал наложить вето, однако тот факт, что мы смогли добиться выделения значительных средств на оборону, перевесил все остальные наши недовольства", - сказал Трамп.

Сенат Конгресса США принял закон о бюджете уже в ночь на пятницу. Если бы Трамп не подписал его, то в полночь (07:00 утра субботы мск) у госучреждений США не осталось бы средств для продолжения работы. Документ удалось согласовать после продолжительных дебатов между республиканцами и демократами, причем обеим сторонам пришлось пойти на уступки. Так, демократы согласились на крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов. Республиканцы в свою очередь не стали настаивать на включении в бюджет иммиграционной реформы и запрошенных Трампом $25 млрд на строительство нового барьера на границе с Мексикой. 

"В связи с тем, что это вопрос национальной безопасности, я подписал этот законопроект о бюджете", - сказал он во время церемонии в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал CNN. При этом американский лидер подчеркнул, что многое в тексте ему не нравится.

"Но я сказал Конгрессу, что я больше не подпишу подобный законопроект снова. Я не сделаю этого опять. Никто его не читал, ему всего лишь несколько часов", - добавил Трамп.

$700 млрд для военных

Говоря о самом бюджете, Трамп в первую очередь отметил радикальное увеличение военных ассигнований - до $700 млрд. "За последние восемь лет сокращения оборонных расходов серьезно подорвали нашу национальную безопасность, - утверждал президент. - Вооруженные силы нужны республиканцам, они нужны демократам, нужны всем".

Пентагон получит примерно на $61 млрд больше, чем в прошлом году, это также станет самым крупным единовременным увеличением военных ассигнований за последние 15 лет. При этом сам Белый дом запрашивал на 2018 финансовый год $639 млрд. Большая часть из этих $700 млрд - $589,5 млрд - составят непосредственно бюджет Минобороны. Еще $65,2 млрд пойдут на продолжение военных операций США за рубежом.

Оставшиеся средства предназначаются на реализацию других программ, также призванных укрепить обороноспособность страны. При работе над законопроектом его авторы предусмотрели, что $144,3 млрд будут отпущены на закупку новой техники, в частности 14 новых кораблей для ВМС, 90 истребителей пятого поколения F-35, 24 истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Еще $9,5 млрд получит Агентство по противоракетной обороне.

На 2019 год администрация США уже затребовала $716 млрд.

Починить старую стену

Закон так и не содержит в себе положений об иммиграционной реформе, а именно мер по защите детей нелегальных иммигрантов, которых родители привезли в США еще несовершеннолетними. Трамп обвинил в этом демократов. Кроме того, Конгресс так и не выделил $25 млрд на постройку новой стены на границе США и Мексики.

Вместо этого на усиление пограничного контроля отпущено лишь $1,6 млрд. На эти средства можно будет нанять дополнительное число сотрудников в соответствующие службы, за исключением чиновников, отвечающих за депортацию.

Помимо этого, законом разрешается продлить существующее металлическое заграждение и отремонтировать его отдельные участки. Трамп утром в своем Twitter заявил, что рассматривает возможность отклонения проекта бюджета, так как строительство стены не профинансировано. "Мы примемся за работу буквально с понедельника", - заверил глава государства уже во время церемонии. При этом он продолжал утверждать, что постройка барьера "начнется немедленно" даже в условиях недостаточного финансирования.

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Еще $2,8 млрд из бюджета выделяются на борьбу с опиоидным кризисом. Из них $500 млн, согласно тексту законопроекта, будут перечислены Национальным институтам здравоохранения для поиска способов избавления американцев от наркозависимости. Это еще один из основных приоритетов внутриполитической повестки Трампа.

Члены Конгресса так и не смогли договориться о мерах по поддержке рынка медицинского страхования. В то же время в закон включена поправка, которая призвана урегулировать ситуацию, когда сельхозпроизводителям выгоднее продавать зерно частным компаниям, благодаря возможности получить больший налоговый вычет.

Другие цели

В закон о бюджете госучреждений США включены ряд мер по противодействию России, а также $200 млн на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения.

В тексте указано, что не менее $250 млн предназначены для "противодействия российскому влиянию". Речь не идет об одном единичном транше. Общая цифра складывается из долей от средств, выделенных по другим статьям - "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии", "Иностранная военная помощь" и так далее.

Еще $380 млн федеральные власти смогут распределить в виде грантов, которые позволят усилить защиту американской избирательной системы. Федеральное бюро расследований получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими кибератаками, приписываемыми Вашингтоном Москве.

Антироссийские меры

"Средства, предусмотренные этим законом, нельзя использовать для оказания помощи центральному правительству Российской Федерации", - сказано в законе о бюджете. Это, в частности, касается поддержки Крыма, а также инвестиций в него. В то же время, власти США получили право оказывать помощь странам восточной Европы, желающим подписать соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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Закон обязывает министра финансов дать поручение исполнительным директорам США в международных финансовых организациях голосовать против выделения средств на реализацию программ, "нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

Продлеваются также уже действующие запреты на сотрудничество с "Рособоронэкспортом". Эта норма существует уже несколько лет и сейчас имеет уже скорее дублирующий характер. Принятый летом 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" запрещает работу с "оборонным и разведывательным секторами" РФ. В этом году президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании министерства обороны, в котором также прописан запрет на взаимодействие с российским военным ведомством.

В то же время, министру обороны дается возможность обойти эту норму на случай, если это потребуется в "интересах национальной безопасности". Но для этого ему также нужно будет заверить Конгресс в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки военной техники властям Сирии, а российские вооруженные силы покинули Крым.

Помощь Украине и Грузии

В бюджете США на 2018 год заложены $620 млн на поддержку Украины. Из них $200 млн Пентагон может израсходовать на поставки Киеву военной помощи, включая оборонительные вооружения. В 2017 году на эти цели было отпущено $150 млн.

Американские военные смогут не только передать вооружения украинской армии, но также вести ее подготовку, оказывать логистическую поддержку, делиться разведданными и др. Но законодатели уточняют, что эти средства нельзя расходовать на закупки или поставки Украине переносных зенитных ракетных комплексов. Помимо этого, конгрессмены продлили запрет на оказание какой-либо помощи со стороны США националистическому формированию "Азов".

Разрешено расходовать средства бюджета на предоставление Украине кредитных гарантий. Еще не менее $105,3 млн предназначены для оказания поддержки Грузии.

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