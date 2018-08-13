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Трамп подписал бюджет, увеличивающий денежное довольство военнослужащих
13 августа 2018, 23:54 • 34 • Политика
Президент США Дональд Трамп в торжественной обстановке подписал на военной базе Форт-Драм бюджет Пентагона на 2019 финансовый год.
Президент Дональд Трамп поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2019 финансовый год. В качестве особого символического жеста, должного продемонстрировать повышенное внимание хозяина Белого дома к увеличению денежного довольства военнослужащих, документ был подписан на торжественной церемонии на базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.
Объем бюджета составляет 716 миллиардов долларов. Он на 20 миллиардов (или 3%) больше, чем бюджет Пентагона в текущем году.
По сравнению с бюджетом-2018 расходы на содержание американских военнослужащих в новом документе повысятся на 2,6%.
Напомним, что верхняя палата Конгресса США - американский Сенат - проголосовала за новый бюджет 1 августа. Финансовый 2019 год начинается на три месяца раньше календарного - 1 октября 2018 года.
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