Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
Главная / Политика

Трамп подготовил план мести республиканцам после импичмента

10 февраля 2021, 10:50  •  44 • Политика
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Экс-президент США рассчитывает на оправдание и терпеливо ждет
Дональд Трамп не намерен опускать руки. И как только процесс по импичменту будет завершен, он примется за претворение грандиозного плана – укрепить свои позиции в стране. Об этом рассказали источники в окружении бывшего главы Белого дома.
Экс-президент США не сомневается в том, что Сенат его оправдает. И собирается не только занять одно из ведущих мест в стане республиканцев, но и быть в центре американской политической жизни, приводит сообщение его помощников Politico.
Как отметили источники, затеянное представителями Демпартии судилище – по лишению Трампа полномочий – оказалось ему полезным. Его дружно поддержали однопартийцы, и отныне он может смело на них положиться и убрать из рядов "предателей".
Пока же бывший глава Белого дома терпеливо выжидает подходящего момента. Он молчит, играет в гольф, тем самым показывая, что равнодушно относится к происходящему в Сенате. Однако все изменится как только закончится процесс импичмента. Экс-президент станет все чаще бывать на виду у народа.
В полдень 10 февраля пройдет второе слушание по делу Трампа. Сенаторы определя, являются ли высказывания бывшего главы Белого дома, предшествующие штурму Капитолия, призывом к мятежу и проголосуют за или против импичмента, предает "МИР24".
Первое заседание по лишению бывшего президента США Дональда Трампа полномочий началось. Вынесение окончательного решения будет зависеть от парламентариев, при этом обладающие большинством демократы стараются продвинуть свою позицию.
Ранее стала известна тактика экс-главы Белого дома с импичментом. Он обдумывал способы защиты с юристами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
09 февраля 2021, 19:15
Америка привела в конфуз Украину холодильником для вакцины
09 февраля 2021, 17:25
Жириновский подобрал слово для Зеленского из-за его отказа от "Спутника V"
09 февраля 2021, 21:05
На Всебелорусском собрании пройдет "панихида" по Лукашенко - эксперт
09 февраля 2021, 17:25
Мини-НАТО: смысл создания нового военного союза у границ России пояснили
09 февраля 2021, 19:15
Боррель обещал Европарламенту ввести новые санкции против России
09 февраля 2021, 17:25
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2021, 17:30
Лавров словами Данилы Багрова ответил на агрессию Запада против России
03 февраля 2021, 21:10
США заставит Германию починить украинскую ГТС в обмен на "Северный поток-2"
05 февраля 2021, 18:05
Приплыли: Флот США вошёл в Чёрное море для войны с Путиным
03 февраля 2021, 09:15
Что сделает Запад России после приговора Навальному
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
06 февраля 2021, 19:45
«Майдан» не за горами: Зеленский уходит с позором
08 февраля 2021, 18:30
Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.