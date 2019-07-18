Трамп побеждает «четырёх всадниц Апокалипсиса»

Автор:

Латышев Сергей

В Конгрессе США провалилась инициированная демократами резолюция об импичменте президента Дональда Трампа за якобы расистские высказывания в отношении четырёх оголтелых демократок – членов Палаты представителей. Несмотря на то что нижняя палата парламента находится под контролем Демократической партии, против выступили 332 конгрессмена.

Разработчик резолюции конгрессмен-демократ Ал Грин дважды пытался вынести её на рассмотрение Палаты представителей, и каждый раз его инициатива не находила поддержки среди законодателей. И вот, наконец, ему это удалось – она была впервые вынесена на всеобщее голосование, чтобы с треском провалиться, ударив бумерангом по всей Демократической партии. Резолюцию поддержали только 95 законодателей.

Демократам удалось днём ранее лишь «осудить» Трампа за высосанный из пальца «расизм». А на самом деле за то, что тот назвал вещи своими именами и поставил на место ничего не соображающих в политике, пренебрежительно относящихся к американским традициям, кичащихся своим мигрантским происхождением четырёх идеологических кукол – Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиду Тлаиб и Аянну Прессли.

Демократы привели их в Палату представителей только для того, чтобы те злили и поляризировали американцев в своих партийных интересах. А теперь они возмущены, что президент Трамп обратил ту же самую технологию против них, умело используя её в своих интересах.

За что ругают Трампа?

Президент предложил этим «четырём всадницам Апокалипсиса» вместо того, чтобы «громко и злобно» рассказывать американцам, что должно делать правительство США, «поехать обратно» и «помочь исправить полностью разрушенные и наводнённые преступностью места, откуда они приехали».

Ильхан Омар прибыла в США из Сомали в возрасте 12 лет. Остальные три дамы, имеющие палестинские, латиноамериканские и африканские корни, родились в США, однако ведут себя так, будто приехали в страну только вчера и она им страшно не понравилась, что они и демонстрируют всем своим поведением, презирая американские нормы и традиции. Такое поведение, конечно, возмущает многих американцев, но всё это вполне укладывалось в старую как мир стратегию демократов – «разделяй и властвуй».

Оголтелые конгрессменки-демократки Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли стали объектом резкой критики со стороны президента США, зарабатывающего на них политические очки. Фото: www.globallookpress.com

Однако делающие ставку на «меньшинства», работающие на глобалистов либеральные и левые сторонники радикального переформатирования США, объявившие белых американцев «расистами» и «фашистами», чтобы те не мешали их планам, получили в лице Трампа своё воздаяние. Президент принял вызов и оседлал этого «конька» демократов. Все последние дни он регулярно возвращается к данной теме, рассчитывая благодаря этому победить на выборах.

Наступление Трампа

Выступая на последнем предвыборном митинге в Северной Каролине, президент Трамп повторил: «Они всегда говорят нам, как нужно управлять, как делать это, как делать то… Знаете что? Если они не любят (Америку – прим. Царьграда), то пусть уезжают».

Так, например, палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб Трамп обвинил в использовании нецензурной и «обидной» лексики «при описании института президентства и вашего президента», указав, что так не может вести себя человек, «который любит нашу страну». На латиноамериканку по происхождению Окасио-Кортес Трамп обрушился за то, что та демагогически сравнила центры содержания нелегальных мигрантов на южной границе с нацистскими концлагерями.

Трамп поблагодарил Палату представителей за отказ поддержать, причём подавляющим большинством голосов, резолюцию об импичменте действующего президента – «самый нелепый проект, о котором я когда-либо слышал», – которую из-за её бесперспективности отказались поддержать даже лидеры демократов вроде Нэнси Пелози. Но это всё равно обнажило раскол в партии, где имеется радикальное левое крыло. Трамп сделал совершенно правильный вывод, что «демократы… сходят с ума».

Всей этой «позорной» возне президент США противопоставил свои успехи на экономическом фронте, напомнив о прекрасном состоянии американской экономики, которая в первом квартале текущего года выросла на 3,1%, и низкой безработице.

В своём Twitter президент США поблагодарил даже… «злобных молодых социалисток» за рост своего рейтинга, который, согласно результатам социологического опроса, проведённого Rasmussen Poll, вырос на 4% – до 50%. И предупредил: «Америка никогда не купится на ваш спектакль!»

New Poll: The Rasmussen Poll, one of the most accurate in predicting the 2016 Election, has just announced that “Trump” numbers have recently gone up by four points, to 50%. Thank you to the vicious young Socialist Congresswomen. America will never buy your act! #MAGA2020 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2019

Президент США Дональд Трамп благодарит… «злобных молодых социалисток» за рост своего рейтинга. Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп благодарит… «злобных молодых социалисток» за рост своего рейтинга. Фото: www.globallookpress.com

На чём зарабатывает очки Трамп?

Так, бросив вызов «четырём всадницам Апокалипсиса», решительно встав на защиту американских традиций и большинства, Трамп получил целый ряд дивидендов: Республиканская партия, за единичными исключениями, объединилась вокруг президента, демократы благодаря невыдержанности своего радикального крыла расколоты.

Трамп и не думает извиняться за «расизм». Отвечая на вопрос журналистов, куда именно должны, по его мнению, отправиться из США «прогрессивные» демократки, президент сказал:

Это им решать. Туда, куда захотят; или они могут остаться. Но они должны любить нашу страну. Они не должны её ненавидеть.

Эта позиция более понятна простому американцу, причём не только белому. В отличие от заявлений отождествивших себя с меньшинствами «прогрессивных» демократок, обвиняющих Трампа в «расизме», а себя называющих «лицом демократии». Поскольку настоящая демократия это власть большинства, а не меньшинств. Ведь очевидно, что речь идёт вовсе не о «расистских замечаниях, которые легитимизируют нарастающий страх и ненависть к новым американцам и людям небелого цвета кожи», как говорилось в осуждавшей Трампа резолюции Палаты представителей. Речь идёт о попытках демократов надеть «намордник» на белых американцев, которых пока большинство, навязать всем свои взгляды.

Трамп ничего не теряет, «оскорбляя» меньшинства, которые в значительной мере поддерживают льстящих им и использующих их в своих целях демократов и в основном выступают против него. Но зато президент укрепляет свои позиции среди белого большинства, что должно помочь ему переизбраться в 2020 году. В общем, Трамп отплатил демократам их же монетой, чтобы сохранить власть, обещая избирателям за второй президентский срок доделать и сохранить Америку великой, что хорошо не только для большинства, но и для всех американцев, не отделяющих своё благополучие от благополучия страны.