Трамп побеждает «четырёх всадниц Апокалипсиса»

В Конгрессе США провалилась инициированная демократами резолюция об импичменте президента Дональда Трампа за якобы расистские высказывания в отношении четырёх оголтелых демократок – членов Палаты представителей. Несмотря на то что нижняя палата парламента находится под контролем Демократической партии, против выступили 332 конгрессмена.

Разработчик резолюции конгрессмен-демократ Ал Грин дважды пытался вынести её на рассмотрение Палаты представителей, и каждый раз его инициатива не находила поддержки среди законодателей. И вот, наконец, ему это удалось – она была впервые вынесена на всеобщее голосование, чтобы с треском провалиться, ударив бумерангом по всей Демократической партии. Резолюцию поддержали только 95 законодателей.

Демократам удалось днём ранее лишь «осудить» Трампа за высосанный из пальца «расизм». А на самом деле за то, что тот назвал вещи своими именами и поставил на место ничего не соображающих в политике, пренебрежительно относящихся к американским традициям, кичащихся своим мигрантским происхождением четырёх идеологических кукол – Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиду Тлаиб и Аянну Прессли.

Демократы привели их в Палату представителей только для того, чтобы те злили и поляризировали американцев в своих партийных интересах. А теперь они возмущены, что президент Трамп обратил ту же самую технологию против них, умело используя её в своих интересах.

За что ругают Трампа?

Президент предложил этим «четырём всадницам Апокалипсиса» вместо того, чтобы «громко и злобно» рассказывать американцам, что должно делать правительство США, «поехать обратно» и «помочь исправить полностью разрушенные и наводнённые преступностью места, откуда они приехали».

Ильхан Омар прибыла в США из Сомали в возрасте 12 лет. Остальные три дамы, имеющие палестинские, латиноамериканские и африканские корни, родились в США, однако ведут себя так, будто приехали в страну только вчера и она им страшно не понравилась, что они и демонстрируют всем своим поведением, презирая американские нормы и традиции. Такое поведение, конечно, возмущает многих американцев, но всё это вполне укладывалось в старую как мир стратегию демократов – «разделяй и властвуй».

Однако делающие ставку на «меньшинства», работающие на глобалистов либеральные и левые сторонники радикального переформатирования США, объявившие белых американцев «расистами» и «фашистами», чтобы те не мешали их планам, получили в лице Трампа своё воздаяние. Президент принял вызов и оседлал этого «конька» демократов. Все последние дни он регулярно возвращается к данной теме, рассчитывая благодаря этому победить на выборах.

Наступление Трампа

Выступая на последнем предвыборном митинге в Северной Каролине, президент Трамп повторил: «Они всегда говорят нам, как нужно управлять, как делать это, как делать то… Знаете что? Если они не любят (Америку – прим. Царьграда), то пусть уезжают».

Так, например, палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб Трамп обвинил в использовании нецензурной и «обидной» лексики «при описании института президентства и вашего президента», указав, что так не может вести себя человек, «который любит нашу страну». На латиноамериканку по происхождению Окасио-Кортес Трамп обрушился за то, что та демагогически сравнила центры содержания нелегальных мигрантов на южной границе с нацистскими концлагерями.

Трамп поблагодарил Палату представителей за отказ поддержать, причём подавляющим большинством голосов, резолюцию об импичменте действующего президента – «самый нелепый проект, о котором я когда-либо слышал», – которую из-за её бесперспективности отказались поддержать даже лидеры демократов вроде Нэнси Пелози. Но это всё равно обнажило раскол в партии, где имеется радикальное левое крыло. Трамп сделал совершенно правильный вывод, что «демократы… сходят с ума».

Всей этой «позорной» возне президент США противопоставил свои успехи на экономическом фронте, напомнив о прекрасном состоянии американской экономики, которая в первом квартале текущего года выросла на 3,1%, и низкой безработице.

В своём Twitter президент США поблагодарил даже… «злобных молодых социалисток» за рост своего рейтинга, который, согласно результатам социологического опроса, проведённого Rasmussen Poll, вырос на 4% – до 50%. И предупредил: «Америка никогда не купится на ваш спектакль!»

New Poll: The Rasmussen Poll, one of the most accurate in predicting the 2016 Election, has just announced that “Trump” numbers have recently gone up by four points, to 50%. Thank you to the vicious young Socialist Congresswomen. America will never buy your act! #MAGA2020