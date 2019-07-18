Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ после новостей о грядущем перемирии заложили мины на подступах к Донбассу
Россия выгоняет США с оружейного рынка Турции
"Восхищаются пока тайно": Около 20 стран раздумывают над покупкой C-40...
Эрдоган сделал рекламу нашим С-400 (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Трамп побеждает «четырёх всадниц Апокалипсиса»

18 июля 2019, 21:39  •  24 • В мире
В Палате представителей Конгресса США позорно провалилась резолюция об импичменте «за расизм» президента Дональда Трампа, обратившего против демократов их же оружие – поляризацию страны
Автор:
Латышев Сергей
В Конгрессе США провалилась инициированная демократами резолюция об импичменте президента Дональда Трампа за якобы расистские высказывания в отношении четырёх оголтелых демократок – членов Палаты представителей. Несмотря на то что нижняя палата парламента находится под контролем Демократической партии, против выступили 332 конгрессмена.
Разработчик резолюции конгрессмен-демократ Ал Грин дважды пытался вынести её на рассмотрение Палаты представителей, и каждый раз его инициатива не находила поддержки среди законодателей. И вот, наконец, ему это удалось – она была впервые вынесена на всеобщее голосование, чтобы с треском провалиться, ударив бумерангом по всей Демократической партии. Резолюцию поддержали только 95 законодателей.
Демократам удалось днём ранее лишь «осудить» Трампа за высосанный из пальца «расизм». А на самом деле за то, что тот назвал вещи своими именами и поставил на место ничего не соображающих в политике, пренебрежительно относящихся к американским традициям, кичащихся своим мигрантским происхождением четырёх идеологических кукол – Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиду Тлаиб и Аянну Прессли.
Демократы привели их в Палату представителей только для того, чтобы те злили и поляризировали американцев в своих партийных интересах. А теперь они возмущены, что президент Трамп обратил ту же самую технологию против них, умело используя её в своих интересах.
За что ругают Трампа?
Президент предложил этим «четырём всадницам Апокалипсиса» вместо того, чтобы «громко и злобно» рассказывать американцам, что должно делать правительство США, «поехать обратно» и «помочь исправить полностью разрушенные и наводнённые преступностью места, откуда они приехали».
Ильхан Омар прибыла в США из Сомали в возрасте 12 лет. Остальные три дамы, имеющие палестинские, латиноамериканские и африканские корни, родились в США, однако ведут себя так, будто приехали в страну только вчера и она им страшно не понравилась, что они и демонстрируют всем своим поведением, презирая американские нормы и традиции. Такое поведение, конечно, возмущает многих американцев, но всё это вполне укладывалось в старую как мир стратегию демократов – «разделяй и властвуй».
Оголтелые конгрессменки-демократки Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли стали объектом резкой критики со стороны президента США, зарабатывающего на них политические очки. Фото: www.globallookpress.com
Однако делающие ставку на «меньшинства», работающие на глобалистов либеральные и левые сторонники радикального переформатирования США, объявившие белых американцев «расистами» и «фашистами», чтобы те не мешали их планам, получили в лице Трампа своё воздаяние. Президент принял вызов и оседлал этого «конька» демократов. Все последние дни он регулярно возвращается к данной теме, рассчитывая благодаря этому победить на выборах.
Наступление Трампа
Выступая на последнем предвыборном митинге в Северной Каролине, президент Трамп повторил: «Они всегда говорят нам, как нужно управлять, как делать это, как делать то… Знаете что? Если они не любят (Америку – прим. Царьграда), то пусть уезжают».
Так, например, палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб Трамп обвинил в использовании нецензурной и «обидной» лексики «при описании института президентства и вашего президента», указав, что так не может вести себя человек, «который любит нашу страну». На латиноамериканку по происхождению Окасио-Кортес Трамп обрушился за то, что та демагогически сравнила центры содержания нелегальных мигрантов на южной границе с нацистскими концлагерями.
Трамп поблагодарил Палату представителей за отказ поддержать, причём подавляющим большинством голосов, резолюцию об импичменте действующего президента – «самый нелепый проект, о котором я когда-либо слышал», – которую из-за её бесперспективности отказались поддержать даже лидеры демократов вроде Нэнси Пелози. Но это всё равно обнажило раскол в партии, где имеется радикальное левое крыло. Трамп сделал совершенно правильный вывод, что «демократы… сходят с ума».
Всей этой «позорной» возне президент США противопоставил свои успехи на экономическом фронте, напомнив о прекрасном состоянии американской экономики, которая в первом квартале текущего года выросла на 3,1%, и низкой безработице.
В своём Twitter президент США поблагодарил даже… «злобных молодых социалисток» за рост своего рейтинга, который, согласно результатам социологического опроса, проведённого Rasmussen Poll, вырос на 4% – до 50%. И предупредил: «Америка никогда не купится на ваш спектакль!»
New Poll: The Rasmussen Poll, one of the most accurate in predicting the 2016 Election, has just announced that “Trump” numbers have recently gone up by four points, to 50%. Thank you to the vicious young Socialist Congresswomen. America will never buy your act! #MAGA2020
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2019
Президент США Дональд Трамп благодарит… «злобных молодых социалисток» за рост своего рейтинга. Фото: www.globallookpress.com
На чём зарабатывает очки Трамп?
Так, бросив вызов «четырём всадницам Апокалипсиса», решительно встав на защиту американских традиций и большинства, Трамп получил целый ряд дивидендов: Республиканская партия, за единичными исключениями, объединилась вокруг президента, демократы благодаря невыдержанности своего радикального крыла расколоты.
Трамп и не думает извиняться за «расизм». Отвечая на вопрос журналистов, куда именно должны, по его мнению, отправиться из США «прогрессивные» демократки, президент сказал:
Это им решать. Туда, куда захотят; или они могут остаться. Но они должны любить нашу страну. Они не должны её ненавидеть.
Эта позиция более понятна простому американцу, причём не только белому. В отличие от заявлений отождествивших себя с меньшинствами «прогрессивных» демократок, обвиняющих Трампа в «расизме», а себя называющих «лицом демократии». Поскольку настоящая демократия это власть большинства, а не меньшинств. Ведь очевидно, что речь идёт вовсе не о «расистских замечаниях, которые легитимизируют нарастающий страх и ненависть к новым американцам и людям небелого цвета кожи», как говорилось в осуждавшей Трампа резолюции Палаты представителей. Речь идёт о попытках демократов надеть «намордник» на белых американцев, которых пока большинство, навязать всем свои взгляды.
Трамп ничего не теряет, «оскорбляя» меньшинства, которые в значительной мере поддерживают льстящих им и использующих их в своих целях демократов и в основном выступают против него. Но зато президент укрепляет свои позиции среди белого большинства, что должно помочь ему переизбраться в 2020 году. В общем, Трамп отплатил демократам их же монетой, чтобы сохранить власть, обещая избирателям за второй президентский срок доделать и сохранить Америку великой, что хорошо не только для большинства, но и для всех американцев, не отделяющих своё благополучие от благополучия страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
18 июля 2019, 15:09
Слабость у границ России: Британский спецназ не смог "освободить" остров в Балтике от эстонских ополченцев
18 июля 2019, 18:24
"Наша Кейт Миддлтон": Королева Испании пришла на приём в платье из самого обычного магазина
18 июля 2019, 11:54
"С Facebook всё было окей?": Американцы возмутились атакой сенатора США на российский FaceApp
18 июля 2019, 05:24
В конгрессе США "зарубили" резолюцию об импичменте "президента-расиста" Трампа
18 июля 2019, 05:24
Эксперты предвидят рецессию: В Британии оценили риск "жесткого" Brexit
18 июля 2019, 15:09
"Он всегда опаздывал, но не сейчас": Прожившие 71 год супруги умерли в один день
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
11 июля 2019, 23:54
Жители Тбилиси: "Путин хотел наказать нас, но ему не удалось" (Опрос)
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.