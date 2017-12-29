Трамп побеждает американскую прессу

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Недоброжелателей, дипломатично выражаясь, у президента Трампа в Америке хватает. Далеко не последнее место среди них занимают журналисты, которые мягко говоря, Трампа не жалуют. Союзников среди СМИ у него намного меньше, чем врагов, но привыкшему «на гражданке» к боям с конкурентами по бизнесу президенту, похоже, вполне хватает такой компании, как телеканал Fox News, вместе с 44 миллионами подписчиков его знаменитого аккаунта в Twitter.

Politico считает, что первый год войны между Трампом и прессой США принес победу президенту. Успех Дональда Трампа тем более примечателен, что американские СМИ очень похожи на отлично натасканного бойцового пса, который не разжимает челюсти, вцепившись во врага, и готов даже пожертвовать собственной жизнью.

Оппозиционная пресса не пропускает ни одного шага ненавистного президента, резко и далеко не всегда справедливо критикуя каждое его назначение в администрацию или на важные государственные посты, каждое политическое или экономическое решение. С учетом того, что немало действий Дональда Трампа в первый год президентства действительно вызывают, как минимум, удивление, поводов для критики у журналистов хватает. Как нетрудно догадаться, с особенно пристальным вниманием они следят за ходом «российского» расследования, которое ведет независимый прокурор Мюллер.

Конечно, Дональд Трамп не первый американский президент, у которого очень натянутые отношения с прессой. Можно вспомнить, например, второго президента США Джона Адамса, который пытался заткнуть рты своим многочисленным критикам при помощи принятого в 1798 году Закона о подрывной деятельности, который преследовал за «ложные, скандальные или злобные сочинения» об американском правительстве и президенте». Имеются, естественно, и более свежие примеры. 37-й президент США Ричард Никсон жаловался на враждебное отношение прессы. При нем в Белом доме существовал черный список журналистов критиков, который так и назывался: «список врагов».

Натянутые отношения со СМИ были у многих американских президентов, но Дональд Трамп внес в эти отношения существенную новинку. В отличие от всех предшественников, он определил своим главным врагом не какое-то иностранное государство, терроризм или, скажем, энергетический кризис, а именно прессу, которую называет не иначе, как «фейковыми СМИ».

На днях Дональд Трамп сделал в Twitter следующую запись: «Более 90% новостей обо мне, которые распространяет фейковая пресса, не соответствуют действительности… Поэтому мое обращение к соцсетям является единственным способом показать правду. Большая часть мейнстримовских СМИ превратились в посмешище».

В одном из выступлений в августе президент назвал журналистов «больными людьми» и «лжецами», которые разжигают рознь и вражду. Он со своими помощниками раз за разом называет «оппозиционной партией» не демократов, а прессу.

Трампу нравится открыто спорить с конкретными журналистами, которым приходится оправдываться. Он создает себе имидж жесткой няньки, которая шлепает детей за то, что они оговариваются. Несмотря на многочисленные обвинения в глупости и тупости, львиная доля которых, конечно, выдвигается враждебной прессой, он ведет себя как очень опытный пиарщик. Ему, например, удается создавать впечатление о себе в каждом столкновении со СМИ одновременно и как о жертве, и как о победителе.

Ссоры с журналистами сделали Дональда Трампа главным врагом американской прессы. Конечно, пресса ошибается не реже президента. Естественно, он не пропускает ни одной такой ошибки, какой бы незначительной она ни была, и старается показать, что журналисты его травят и что они не заслуживают доверия. Больше всего президент Трамп любит ругать CNN, а его любимое оружие против оппозиционных журналистов, кроме выступлений, знаменитые твиты из 280 знаков.

В стараниях враждебной прессы очернить президента США, кроме политики, присутствует, конечно, и коммерческий интерес. У него даже есть название - «Эффект Трампа». После вступления Дональда Трампа в должность оппозиционные газеты благодаря ему резко улучшили свое финансовое положение. New York Times, например, только в последнем квартале увеличила онлайновскую подписку на 154 тыс. человек. Сейчас численность ее армии онлайн-подписчиков вплотную приблизилась к 2,5 млн. У еще одного рьяного критика Трампа – Washington Post численность цифровых подписчиков превысила 1 млн человек. Резко выросли за этот год рейтинги и доходы и оппозиционных кабельных телеканалов.

Несмотря на то, что перевес в войне пока на стороне Дональда Трампа, он, пишет Politico, заплатил за него дорогую цену. Экономика Америки стремительно растет, но рейтинги президента крайне низкие – между 30 и 40%. Предшественники Трампа в таких случаях пытались противостоять негативной статистике при помощи заигрываний с влиятельными представителями СМИ. Дональд Трамп и в этом идет своим путем. Он не только не хочет мириться с журналистами, но и явно предпочитает хорошую ссору худому миру и повышает градус противостояния. По крайней мере, в Politico уверены, что в 2018 году отношения между Трампом и американской прессой не изменятся и что президент в следующем году продолжит войну.