Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз

Нарушения на выборах президента США в нескольких штатах были скоординированы и вскоре будут новые иски об отмене результатов голосования и пересчёте голосов, объявил сегодня адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Ровно за сутки до этого анонса соответствующий прогноз в эфире Царьграда сделал российский экономист Михаил Хазин.

Он заявил, что в конечном итоге победа на выборах президента США достанется не Джо Байдену, а Дональду Трампу. Потому что он был готов к нечестной игре со стороны демократов и обзавёлся "красной папочкой" со всеми доказательствами мошенничества на выборах.

"У него есть, безусловно, красная папочка. А вы всерьёз считаете, что не было контроля АНБ за деятельностью серверов, которые считают?" - сказал Михаил Хазин в авторской программе на канале Царьграда.

Экономист отметил, что много наблюдал за действующим президентом США. И кто бы что о нём ни говорил, Трамп обладает одним очень важным качеством - у него совершенно колоссальный опыт выживания в стрессовых ситуациях. Поэтому демократам не удастся его легко потопить.