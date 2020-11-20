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Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз

20 ноября 2020, 09:50  •  228 • Политика
Адвокат Трампа заявил о скоординированных нарушениях на выборах и анонсировал новые иски об отмене результатов голосования и пересчёте голосов. За сутки до этого экономист Хазин предсказал итоговый результат - Трамп победит благодаря "красной папочке".
Нарушения на выборах президента США в нескольких штатах были скоординированы и вскоре будут новые иски об отмене результатов голосования и пересчёте голосов, объявил сегодня адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Ровно за сутки до этого анонса соответствующий прогноз в эфире Царьграда сделал российский экономист Михаил Хазин.
Он заявил, что в конечном итоге победа на выборах президента США достанется не Джо Байдену, а Дональду Трампу. Потому что он был готов к нечестной игре со стороны демократов и обзавёлся "красной папочкой" со всеми доказательствами мошенничества на выборах.
"У него есть, безусловно, красная папочка. А вы всерьёз считаете, что не было контроля АНБ за деятельностью серверов, которые считают?" - сказал Михаил Хазин в авторской программе на канале Царьграда.
Экономист отметил, что много наблюдал за действующим президентом США. И кто бы что о нём ни говорил, Трамп обладает одним очень важным качеством - у него совершенно колоссальный опыт выживания в стрессовых ситуациях. Поэтому демократам не удастся его легко потопить.

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