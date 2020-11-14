Трамп победил в Северной Каролине, Байден - в Джорджии, но это не точно

Последние данные о никак не кончающихся выборах президента США. Дональд Трамп одержал победу в штате Северная Каролина, а Джо Байден - в штате Джорджия, гласят предварительные данные канала NBC. Однако в Джорджии ещё будут пересчитывать голоса вручную, поэтому всё может измениться.

Победа в Северной Каролине принесла в копилку действующего президента США 15 голосов выборщиков. В то же время победа в Джорджи даст Байдену 16 дополнительных голосов.

Таким образом, по предварительным данным NBC, у Байдена теперь 306 голосов из необходимых 270, а у Трампа - 232 голоса. Однако с учётом исков об отмене итогов выборов в ряде городов и штатов и пересчёте голосов, которые подала команда действующего главы США, итоги голосования по-прежнему не ясны, а оба кандидата уверены в своей победе.

Штат Северная Каролина считается "колеблющимся", отмечает Nation News.