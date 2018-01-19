Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Штрафная рота ОПК
Сайдик: контактная группа остается постоянным форматом урегулирования в Донбассе
Большой брат смотрит: Сенат США продлил действие закона о слежке за иностранцами
Американские B-52 отрепетируют массированные бомбардировки России на шкуре Эстон...
Главная / В мире

Трамп пленил американцев рассказом о грядущей небывалой силе их армии и флота

19 января 2018, 00:54  •  43 • В мире
Сильная армия, считает 45-й президент США, сейчас нужна стране как никогда.
Президент США Дональд Трамп пообещал усилить армию своей страны до невиданных ранее высот. По словам Трампа, США на сегодняшний день нужны такие вооруженные силы, которых у них не было никогда.
С таким заявлением американский национальный лидер выступил сегодня на брифинге для представителей прессы. После этого он отбыл в Пентагон, чтобы встретиться со своими генералами.
Напомним, что в ноябре прошлого года Конгресс США уже увеличил бюджет американского военного ведомства практически до 700 миллиардов долларов. Также парламентарии одобрили увеличение численности военнослужащих в сухопутных, морских и воздушных войсках страны. Впрочем, пока неизвестно, ссылался ли Трамп на уже одобренное законодателями усиление военной машины США, или же он собирается укрепить военную мощь страны еще больше.
"Мы будем ассигновать средства нашим вооруженным силам, у нас будут вооруженные силы, каких никогда раньше не было. И все потому, что никогда нам не были настолько нужны вооруженные силы, как сейчас", - заявил 45-й президент США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
19 января 2018, 00:54
Эстония разделила русских и украинцев на высшую и низшую касты
19 января 2018, 00:54
Ян Арт: "Схемы Набиуллиной" создают угрозу нацбезопасности страны
18 января 2018, 18:24
Трамп и Тиллерсон обвинили Россию в нежелании давить на КНДР

18 января 2018, 18:09
«Не собираемся наказывать бизнес из-за политики»: Антонов заявил о готовности России наращивать сотрудничество с США
19 января 2018, 00:39
Беспилотная зона: почему американцы интересуются российским опытом борьбы с дронами террористов
18 января 2018, 11:54
Филип Хэммонд: ЕС – это «клуб с плохим руководством»
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 января 2018, 14:24
Существование "подводной ядерной торпеды" у России признано официально
12 января 2018, 22:24
«На грани краха»: что стоит за падением курса гривны до исторического минимума
18 января 2018, 16:56
Мы признали РФ aгpeccopoм!
13 января 2018, 03:24
У Грудинина, как у полковника Захарченко, вдруг нашлись 7,5 миллиарда
15 января 2018, 09:09
Володин о Грудинине
12 января 2018, 18:28
Оставьте себе кpымcкиe корабли, но отдайте их нам
17 января 2018, 21:28
Константин Затулин. Визит Назарбаева в США: выводы и уроки для России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.