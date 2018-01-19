Трамп пленил американцев рассказом о грядущей небывалой силе их армии и флота

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Сильная армия, считает 45-й президент США, сейчас нужна стране как никогда.

Президент США Дональд Трамп пообещал усилить армию своей страны до невиданных ранее высот. По словам Трампа, США на сегодняшний день нужны такие вооруженные силы, которых у них не было никогда.

С таким заявлением американский национальный лидер выступил сегодня на брифинге для представителей прессы. После этого он отбыл в Пентагон, чтобы встретиться со своими генералами.

Напомним, что в ноябре прошлого года Конгресс США уже увеличил бюджет американского военного ведомства практически до 700 миллиардов долларов. Также парламентарии одобрили увеличение численности военнослужащих в сухопутных, морских и воздушных войсках страны. Впрочем, пока неизвестно, ссылался ли Трамп на уже одобренное законодателями усиление военной машины США, или же он собирается укрепить военную мощь страны еще больше.

"Мы будем ассигновать средства нашим вооруженным силам, у нас будут вооруженные силы, каких никогда раньше не было. И все потому, что никогда нам не были настолько нужны вооруженные силы, как сейчас", - заявил 45-й президент США.