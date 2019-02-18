Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Британия начнет военную интеграцию в Арктику - СМИ
Власти Белоруссии скорректируют план обороны страны
Британия попала в сложную ситуацию после требования Трампа - принять у себя сотн...
"Территория бронированная": Путин пошутил над Эрдоганом
Главная / В мире

Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ

18 февраля 2019, 09:54  •  75 • В мире
Японское издание Sankei сообщило о майских планах Трампа относительно визита в Японию. Американский лидер может провести встречи с премьером Синдзо Абэ и новым императором Нарухито.
Президент США Дональд Трамп, возможно, посетит с официальным визитом Японию в мае 2019 года.
Японское издание Sankei сообщило об этой вероятности и возможных сроках саммита на высшем уровне. Пребывание главы американского государства в Токио может проходить с 25 по 28 мая.
Визит включит в себя переговоры с премьером Синдзо Абэ и новым императором Нарухито.
Военный же политолог Андрей Кошкин уверен, что Москве и Токио в вопросе подписания мирного договора мешает договориться третий серьёзный игрок - Соединённые Штаты, на которые Япония всё время оглядывается.
Информация предоставлена ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


75
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
17 февраля 2019, 20:54
«За Европу для человека, а не для банков»
18 февраля 2019, 06:39
«Срежиссирована американскими СМИ»: В нефтяной компании Венесуэлы PDVSA прокомментировали слухи о блокировке счетов в Газпромбанке
Загрузка...
18 февраля 2019, 00:09
Курды дожали ИГИЛ*. И сами оказались над пропастью
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
18 февраля 2019, 09:54
Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
11 февраля 2019, 15:24
Эксперт: поляки выгнали российскую армию с Балтики
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.