Трамп планирует встретиться с Абэ и новым императором Японии - СМИ

Японское издание Sankei сообщило о майских планах Трампа относительно визита в Японию. Американский лидер может провести встречи с премьером Синдзо Абэ и новым императором Нарухито.

Президент США Дональд Трамп, возможно, посетит с официальным визитом Японию в мае 2019 года.

Японское издание Sankei сообщило об этой вероятности и возможных сроках саммита на высшем уровне. Пребывание главы американского государства в Токио может проходить с 25 по 28 мая.

Визит включит в себя переговоры с премьером Синдзо Абэ и новым императором Нарухито.

Военный же политолог Андрей Кошкин уверен, что Москве и Токио в вопросе подписания мирного договора мешает договориться третий серьёзный игрок - Соединённые Штаты, на которые Япония всё время оглядывается.

Информация предоставлена ТАСС.