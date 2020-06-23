Трамп планировал отменить санкции против России из-за Скрипалей

Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Хозяин Белого дома счел данные рестрикции слишком жесткими по отношению к лидеру РФ

Президент США Дональд Трамп не хотел вводить санкции против России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Об этом пишет бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в своей нашумевшей в книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".

Он утверждает, что Трамп вообще возражал против введения этих ограничительных мер. При этом хозяин Овального кабинета окончательно утвердил санкции по делу Скрипалей перед саммитом в Хельсинки 16 июля 2018 г., где впервые встретились лидеры РФ и США. Трамп отложил объявление о них до конца мероприятия.

"Когда (саммит в) Хельсинки завершился, госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их", – цитирует РИА "Новости" Болтона.

Он отметил, что ранее президенту объясняли, что данные ограничения будут в ряду других, и это лишь первая часть. Однако Трамп продолжал считать, что "мы были слишком жестки по отношению" к российскому лидеру Владимиру Путину. Поэтому он попросил главу Госдепа Майка Помпео позвонить министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и сказать ему, что "какой-то бюрократ" опубликовал информацию о новых рестрикциях.

Помпео подчеркнул, что подобный звонок может был, а, может, и не был.

Напомним, почти сразу после происшествия в Солсбери власти США объявили о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле и выдворили 60 наших дипломатов по подозрению в шпионаже. Эта американская "дубина" оказалась даже сильнее, чем у Соединенного Королевства. При этом до сих пор неизвестно, что же на самом деле произошло с российскими гражданами в Британии.

Скандальная книга Болтона открывает Трампа с самой неожиданной стороны. Получается, что и Крым он почти признал российским, и против санкций в отношении РФ выступал, поскольку хотел наладить отношения с Путиным. С другой стороны, лидер США был недоволен строительством "Северного потока – 2" из-за того, что европейцы инвестируют нашу трубу, и не достаточно вкладываются в бюджет НАТО.

