Трамп перепутал причину окончания Второй мировой войны на публике

Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Лидер США запутался в глобальных конфликтах

Американский президент Дональд Трамп считает, что пандемия испанского гриппа, которая бушевала с 1918-го по 1920 год, стала причиной завершения войны с фашистами под предводительством Гитлера.

Такое ошибочное заявление лидер США сделал в ходе пресс-конференции. Американский президент рассказал о начале в 1917 году мировой эпидемии "испанки", от которой умерли до 100 миллионов человек. Из-за болезни погибли многие солдаты.

"И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне", – цитирует президента издание USA Today.

На самом деле пандемия испанского гриппа разразилась в 1918-м и закончилась в 1920 году. Вторая мировая, как известно, проходила с 1939-го по 1945 год.

Позже в администрации Трампа пояснили, что глава страны имел в виду Первую мировую войну.

Согласно сведениям профильных учреждений по профилактике заболеваний, перемещение армий и правда пагубно влияло на эпидемиологическую обстановку в те годы. Однако грипп не стал официальной причиной завершения конфликта.

Напомним, испанский грипп унес жизни от 17 до 100 миллионов человек. Этим вирусом заразились более 550 миллионов человек, что тогда составляло почти 30% от общего населения Земли. В период Первой мировой войны от инфекции погибли почти 18 миллионов человек.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности раскрыл его тайны. По мнению Джона Болтона, действующий глава Белого дома – аморальный политик без образования. А до этого президент США опозорился в Нью-Йорке из-за туалетной бумаги.