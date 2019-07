«Трамп переходит в наступление»: как могут повлиять на политику США перестановки в руководстве Национальной разведки • 51 • Украина Дональд Трамп намерен отправить в отставку директора Национальной разведки США Дэниела Коутса. На этот пост американский лидер выдвинул кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа. Теперь этот выбор должен утвердить сенат. Эксперты отмечают, что Рэтклифф, в отличие от Коутса, публично поддерживал президента и его действия. Более того, он раскритиковал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и его расследование в отношении Трампа, а также обвинил спецслужбы в предвзятости к главе Белого дома. Аналитики считают, что президент назначил Коутса главой разведсообщества по неопытности и теперь исправляет свою ошибку. Джон Рэтклифф и Дэн Коутс Reuters Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на должность директора Национальной разведки США кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа. На этом посту он сменит Дэниела Коутса. «Рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф, представляющий штат Техас, будет выдвинут мной на пост директора национальной разведки. Из Джона, бывшего прокурора США, получится руководитель, способствующий величию любимой им страны. Нынешний директор Дэн Коутс оставит должность 15 августа. Благодарю Дэна за отличную службу на благо нашей страны. Скоро будет объявлен и.о. директора», — сообщил в своём Twitter Трамп. ....be leaving office on August 15th. I would like to thank Dan for his great service to our Country. The Acting Director will be named shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июля 2019 г. Директор Национальной разведки США занимается координацией деятельности всех спецслужб, существующих в стране, включая ЦРУ, ФБР и АНБ. Новый глава ведомства, чтобы вступить в должность, должен получить одобрение сената США. Верный президенту Конгрессмен Рэтклифф, в отличие от бывшего сенатора Коутса, пока продолжающего исполнять обязанности директора Национальной разведки, имеет не такой большой опыт в вашингтонской политике. Он был избран в нижнюю палату конгресса в 2014 году при активной поддержке известных консервативных политиков — Рона Пола и экс-губернатора Арканзаса Майка Хаккаби. До этого Рэтклифф избирался мэром небольшого техасского городка Хит, работал федеральным прокурором и федеральным прокурором по делам о терроризме. После того, как в Белый дом въехал Дональд Трамп, Рэтклифф поддерживал инициативы президента, включая столь противоречивые, как запрет на въезд иммигрантам из ряда мусульманских стран. В палате представителей конгресса США парламентарий входит в состав комитетов по разведке, юридического комитета, комитета по внутренней безопасности и комитета по этике. Джон Рэтклифф и Дональд Трамп

© ratcliffe.house.gov Рэтклифф является известным критиком теории о сговоре президента Трампа с Россией и активно выступает в СМИ, защищая президента. На прошлой неделе конгрессмен привлёк внимание всей страны, когда во время выступления спецпрокурора Роберта Мюллера обвинил его в том, что тот умудрился «нарушить все принципы прокурорской деятельности». По мнению Рэтклиффа, Мюллер вообще не имел права выносить вердикт о виновности или невиновности Трампа. «Спецпрокурор не был уполномочен выносить окончательное решение относительно невиновности или оправдания Дональда Трампа, ведь в основу нашей судебной системы заложен принцип презумпции невиновности. Он распространяется на всех, и каждому гарантируется его соблюдение — в том числе президенту», — заявлял будущий кандидат на должность директора Национальной разведки во время слушаний. В январе прошлого года Рэтклифф заявлял о существовании «тайного общества», объединяющего высокопоставленных сотрудников ФБР, которые настроены против Трампа. The thousands of texts @TGowdySC and I reviewed today revealed manifest bias among top FBI officials against @realDonaldTrump. The texts between Strzok and Page referenced a "secret society." — John Ratcliffe (@RepRatcliffe) 23 января 2018 г. 28 июля, когда Трамп объявил о назначении Рэтклиффа на должность директора Национальной разведки, конгрессмен в интервью телеканалу Fox News заявил, что необходимо расследовать «преступления, совершенные в годы президентства Обамы». В частности, по его словам, следует прояснить, кто в спецслужбах стоял за утечкой информации о телефонном разговоре советника Трампа Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком. Поднятый после этого скандал в СМИ привёл к отставке Флинна. История разногласий Прежний директор национальной разведки Дэниел Коутс, занимавший эту должность с марта 2017 года, неоднократно публично пререкался с Трампом по ключевым вопросам политики страны. Так, в июле прошлого года, после саммита в Хельсинки, когда президент Трамп поставил под сомнения выводы американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы, Коутс выступил с обвинениями в адрес России. После этого Трампу пришлось пойти на попятную и выступить со специальным заявлением о том, что он доверяет своим спецслужбам. В январе 2019 года Трамп назвал руководителей американских спецслужб «наивными» после того, как Коутс и директор ЦРУ Джина Хэспел в конгрессе заявили, что Иран не замечен в подготовке создания ядерного оружия, а Северная Корея не стремится отказываться от своего ядерного арсенала. Трамп же, напротив, заявлял о ядерной угрозе со стороны Ирана и готовности КНДР к денуклеаризации. В КНДР и вовсе обвинили директора Национальной разведки в попытке сорвать переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном. Дэн Коутс и Джина Хэспел на слушаниях в конгрессе

Reuters

© Joshua Roberts Также, несмотря на заявления Трампа о победе над ИГИЛ*, Коутс сообщил сенату, что террористическая группировка далека от разгрома. «Дэниэл Коутс был человеком, который откровенно работал, как и вся разведка США, против собственного президента», — отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его словам, меняя координатора деятельности спецслужб, президент США намерен добиться от силовиков лояльности. В свою очередь, президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский заявил в беседе с RT, что нужно задаться вопросом, почему Коутс вообще занял столь важную должность. «Наверное, тогда у Трампа было мало политического опыта и не было большой команды, из которой можно выбирать, — предположил Лозанский. — Но сейчас первый срок президентства Трампа подходит к концу, и у него накопилось достаточно политического опыта. Он подбирает новых кандидатов на ключевые посты. Скорее всего, это будут люди из конгресса, которые проявили себя как его напарники, которые разделяют его идеи, а не те случайные фигуры, которых он выбрал в самом начале». Перейти в атаку В Госдуме оценили планы Украины возобновить диалог с Россией по газу Объявление Рэтклиффа будущим координатором деятельности американских спецслужб было встречено демократами с негодованием. «Очевидно, что выбор пал на конгрессмена Рэтклиффа в силу слепой верности президенту Трампу, которую тот проявил, сопроводив вопросы спецпрокурору Роберту Мюллеру своей демагогией», — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер. Однако, по мнению экспертов, шансы кандидата Трампа стать новым директором Национальной разведки весьма высоки. «В сенате большинство у республиканцев. Трамп пользуется поддержкой подавляющего большинства республиканцев. Поэтому, несомненно, сенат утвердит Рэтклиффа на эту должность», — утверждает Эдуард Лозанский. По словам эксперта, приведя своего сторонника на этот пост, Трамп «усилит контроль над спецслужбами». В свою очередь, по мнению Александра Домрина, «Трамп переходит в наступление» на своих противников после завершения расследования Мюллера. Офис директора Национальной разведки США

Reuters

© Yuri Gripas В мае Белый дом поручил спецслужбам оказать содействие генеральному прокурору Уильяму Барру в расследовании причин и обстоятельств слежки ФБР, которая в 2016 году велась за штабом Трампа. Сам Трамп считает, что спецслужбы тогда грубо вмешались в политику, выступив на стороне Барака Обамы и Хиллари Клинтон. «Трампу нужно переходить в атаку, — заявил Домрин. — Думаю, после выборов в 2020 году, на которых президент, скорее всего, переизберётся, все, кто дезинформировал американское общество о связях Трампа с Россией, получат по заслугам». Антироссийская инерция Дэниел Коутс на посту директора Национальной разведки неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году и намерениях влиять на голосование американских избирателей в будущем. В январе за подписью Коутса была опубликована американская национальная стратегия в сфере разведки, где Россия наряду с Китаем была названа «противником» США. Джон Рэтклифф на должности конгрессмена от Техаса также не отличался особой симпатией к России. Так, в 2016 году он заявлял, что Москва угрожает кибербезопасности США, в 2018-м поддержал решение Белого дома выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипалей и заявлял о растущей угрозе со стороны РФ, Китая, Ирана и КНДР. В 2019-м Рэтклифф поддержал несколько документов, направленных в том числе против России, в частности законопроекта о предоставлении Украине статуса главного союзника НАТО в ответ на «российскую агрессию». Также конгрессмен поддержал законопроект о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2» и проект закона о санкциях в ответ на киберугрозы. В последнем документе Москва обвинялась в ведении зловредной киберактивности по всему миру. Как считает Эдуард Лозанский, вряд ли американские спецслужбы при новом руководителе изменят свою антироссийскую позицию. Однако он считает, что при Рэтклиффе как минимум будет меньше публичных обвинений в адрес Москвы, противоречащих позиции президента. В свою очередь, по мнению Александра Домрина, американский президент в ближайшее время не станет требовать от своих подчинённых выражения симпатий к России. «До перевыборов в 2020 году Трамп не будет дразнить гусей. Сейчас доказано, что не было сговора между Трампом и Путиным. Это для него уже хорошо», — отмечает эксперт. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





51 Источник Похожие новости Историк оценил обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины Американский политолог предупреждает: возвращать Приднестровье сейчас не время Постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста СМИ: На Украине прекратили обновлять реестр коррупционеров На Украине заявили о подготовке к худшему сценарию с транзитом газа В УПЦ МП создали комиссию по пленным в Донбассе Новости партнеров