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Трамп перед уходом сделал гадость России

19 января 2021, 10:50  •  118 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Поле сотрудничества Москвы и Вашингтона еще более сократилось
США больше не смогут закупать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты в странах, угрожающих американской безопасности. Соответствующий указ издал покидающий пост главы Белого дома Дональд Трамп. К числу таких стран он отнес и Россию.
По словам Трампа, дроны обладают "огромным потенциалом" для применения в различных ситуациях, в том числе для сбора данных. Этим могут воспользоваться "иностранные противники" США. Поэтому закупать у них беспилотники или детали к ним опасно.
"Политика США заключается в предотвращении использования денег налогоплательщиков для приобретения БПЛА, которые представляют неприемлемые риски и производятся иностранными противниками",
– говорится в указе. К числу противников США, помимо России, Трамп отнес КНДР, Иран, Китай, а также "любую иностранную территорию или организацию", деятельность которых признана в США вредоносной.
Запрет касается как прямых закупок беспилотников, так и сделок с участием третьей стороны, уточняет URA.RU. Финансировать иностранные компании, производящие оборудование для дронов, американцам теперь тоже запрещено.
Трамп дорабатывает в качестве президента США последние дни. 20 января в должность вступает Джо Байден. При желании он может отменить все распоряжения, отданные предшественником и еще не вступившие в силу.
Как стало известно накануне, 19 января могут быть объявлены новые санкции США в отношении российского проекта "Северный поток-2".

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