Трамп перечислил два условия для снятия санкций с России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Москва должна совместно с Вашингтоном урегулировать вопросы по Сирии и Украине.

Президент США заявил о готовности рассмотреть снятие санкций с России. По словам американского лидера, для этого Москва должна предпринять совместные с Вашингтоном шаги для разрешения сирийского и украинского кризисов.

В частности, заявил Трамп в интервью Reuters, Москве необходимо начать взаимодействие как по Сирии, так и по Украине с американской стороной.

По сирийскому вопросу Трамп ранее заявлял, что военнослужащие ВС США не уйдут из Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России). При этом американская сторона уже отказалась участвовать в восстановлении разрушенных регионов Сирии.

Напомним, что в Кремле отметили, что США «сами уже путаются в своих проектах (санкций - ред.)».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль отреагирует на анонсируемые американской стороной новые санкции, основываясь на интересах страны. В то же время забегать вперед в вопросе введения ограничений против Вашингтона Москва не станет.