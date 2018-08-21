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Трамп перечислил два условия для снятия санкций с России
21 августа 2018, 04:09 • 41 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Москва должна совместно с Вашингтоном урегулировать вопросы по Сирии и Украине.
Президент США заявил о готовности рассмотреть снятие санкций с России. По словам американского лидера, для этого Москва должна предпринять совместные с Вашингтоном шаги для разрешения сирийского и украинского кризисов.
В частности, заявил Трамп в интервью Reuters, Москве необходимо начать взаимодействие как по Сирии, так и по Украине с американской стороной.
По сирийскому вопросу Трамп ранее заявлял, что военнослужащие ВС США не уйдут из Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России). При этом американская сторона уже отказалась участвовать в восстановлении разрушенных регионов Сирии.
Напомним, что в Кремле отметили, что США «сами уже путаются в своих проектах (санкций - ред.)».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль отреагирует на анонсируемые американской стороной новые санкции, основываясь на интересах страны. В то же время забегать вперед в вопросе введения ограничений против Вашингтона Москва не станет.
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