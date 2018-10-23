Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по Р...
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
Московская биржа решила соблюдать антироссийские санкции (Руслан Осташко)
В Москве не загружаются фотографии: В Instagram по всему миру произошел сбой
Главная / В мире

Трамп ожидает атаки США с юга

23 октября 2018, 10:09  •  83 • В мире
Из глубин Центральной Америки к южным границам Соединенных Штатов движется огромная толпа нелегальных мигрантов, чтобы «получить свой шанс»
Автор:
Латышев Сергей
Караван численностью от трех до пяти тысяч человек, рассчитывая прорваться в США, отправился примерно неделю назад из Сан-Педро-Сулы в Гондурасе, города, занимающего по числу убийств одно из первых мест в мире. Люди, кто в длинной пешей колонне, а кто на автотранспорте, преодолели джунгли Гватемалы и уже добрались до мексиканской границы. Исход происходит под лозунгом: «Там жить нельзя».
Организатор шествия Бартоло Фуэнтес заявил агентству Reuters, что участники каравана бегут от нищеты и криминала, царящих в Гондурасе. Как сообщило с места событий агентство Associated Press, «семьи идут с младенцами на руках и малышами в колясках», «поклажа большинства из них фактически помещается в рюкзаке». О том, что, кроме младенцев, там достаточно крайне подозрительных, криминального вида личностей, можно убедиться по фотографиям – они тоже «хотят получить свой шанс».
Мексиканская преграда оказалась преодолимой
Мексиканские власти попытались остановить прикрывавшуюся детьми армию нелегалов у пограничной реки. Чтобы сильно не подставляться в глазах властей США, мексиканцы не допустили массового прорыва через мост набросившихся на них с кулаками нелегальных мигрантов. Однако закрыли глаза на то, что многие разбившиеся на группы нелегалы преодолели реку вплавь или на плотах, любезно предоставленных «правозащитниками», и продолжили не столь вызывающим образом движение по мексиканской территории к вожделенной американской границе.
Многие с интересом наблюдают, удастся ли организованной «правозащитниками» толпе мигрантов из Центральной Америки вломиться в США. Фото: www.globallookpress.com
Некоторые решили сделать «привал». Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай объявил, что желающие могут подать заявление на предоставление убежища в Мексике, если оказались в «уязвимой ситуации» у себя на родине. Кое-кто воспользовался этим предложением, в связи с чем правительство Мексики, более благополучной страны, чем Гондурас и Гватемала, обратилось в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) за содействием в обработке заявлений мигрантов, претендующих на статус беженца.
Эти люди, похоже, рассчитывают, что данный шаг позволит им, сделав передышку на полпути, потом отправиться дальше. Некоторые, правда, повернули обратно. Другие участники каравана, напротив, только ускорили свой марш к американской границе. В пути они будут обрастать новыми толпами страждущих «хорошей жизни» в США, так что перед американской границей армия мигрантов лишь увеличится. По данным «Красного креста», многие участники каравана «страдают от обезвоживания, желудочных инфекций и травм ног», однако это лишь придаст им злости и решимости при штурме южной границы США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
83
Источник
Похожие новости
22 октября 2018, 17:54
Теперь Европа боится больше помощи США, чем агрессии России - эксперт
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
22 октября 2018, 17:54
«Мы вам не враги»: В Греции на суде по делу об экстрадиции Винника произошел скандал

23 октября 2018, 03:39
В Москве не загружаются фотографии: В Instagram по всему миру произошел сбой
23 октября 2018, 00:24
Хакеры заклеймили саудовский инвестфорум за убийство журналиста Хашкаджи
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 октября 2018, 03:39
«Они вводят дурацкие законы, мы вынуждены отвечать»: Лоза потребовал санкций против а...
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
23 октября 2018, 06:54
«Даже не думайте об этом»: Вашингтон боится, как бы Россия не прорвала «нефтяную блок...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 октября 2018, 13:09
Киев хочет учения? У России однозначный ответ на проход военных кораблей в Азовское море, заявил Лавров
17 октября 2018, 07:54
Лавров рассказал, как Россия может покинуть Совет Европы
22 октября 2018, 01:39
Мощный комплекс ВСУ: чем «Ольха» превосходит «Смерч»
19 октября 2018, 13:24
Депутат Рады рассказал - почему Крым не хочет обратно - на Украину
18 октября 2018, 16:24
Как украинский полковник разбил самолёт, убив американца (Руслан Осташко)
20 октября 2018, 23:39
Казахстан-2018: Русские, уезжайте в Россию! (Романов Роман)
17 октября 2018, 20:54
Керченских студентов и преподавателей убил колумбайнер?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.