Трамп ожидает атаки США с юга

Автор:

Латышев Сергей

Караван численностью от трех до пяти тысяч человек, рассчитывая прорваться в США, отправился примерно неделю назад из Сан-Педро-Сулы в Гондурасе, города, занимающего по числу убийств одно из первых мест в мире. Люди, кто в длинной пешей колонне, а кто на автотранспорте, преодолели джунгли Гватемалы и уже добрались до мексиканской границы. Исход происходит под лозунгом: «Там жить нельзя».

Организатор шествия Бартоло Фуэнтес заявил агентству Reuters, что участники каравана бегут от нищеты и криминала, царящих в Гондурасе. Как сообщило с места событий агентство Associated Press, «семьи идут с младенцами на руках и малышами в колясках», «поклажа большинства из них фактически помещается в рюкзаке». О том, что, кроме младенцев, там достаточно крайне подозрительных, криминального вида личностей, можно убедиться по фотографиям – они тоже «хотят получить свой шанс».

Мексиканская преграда оказалась преодолимой

Мексиканские власти попытались остановить прикрывавшуюся детьми армию нелегалов у пограничной реки. Чтобы сильно не подставляться в глазах властей США, мексиканцы не допустили массового прорыва через мост набросившихся на них с кулаками нелегальных мигрантов. Однако закрыли глаза на то, что многие разбившиеся на группы нелегалы преодолели реку вплавь или на плотах, любезно предоставленных «правозащитниками», и продолжили не столь вызывающим образом движение по мексиканской территории к вожделенной американской границе.

Многие с интересом наблюдают, удастся ли организованной «правозащитниками» толпе мигрантов из Центральной Америки вломиться в США. Фото: www.globallookpress.com

Некоторые решили сделать «привал». Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай объявил, что желающие могут подать заявление на предоставление убежища в Мексике, если оказались в «уязвимой ситуации» у себя на родине. Кое-кто воспользовался этим предложением, в связи с чем правительство Мексики, более благополучной страны, чем Гондурас и Гватемала, обратилось в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) за содействием в обработке заявлений мигрантов, претендующих на статус беженца.

Эти люди, похоже, рассчитывают, что данный шаг позволит им, сделав передышку на полпути, потом отправиться дальше. Некоторые, правда, повернули обратно. Другие участники каравана, напротив, только ускорили свой марш к американской границе. В пути они будут обрастать новыми толпами страждущих «хорошей жизни» в США, так что перед американской границей армия мигрантов лишь увеличится. По данным «Красного креста», многие участники каравана «страдают от обезвоживания, желудочных инфекций и травм ног», однако это лишь придаст им злости и решимости при штурме южной границы США.