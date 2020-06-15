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Трамп отыграется на Меркель за "Северный поток - 2"

15 июня 2020, 16:00  •  154 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Глава Белого дома не прощает несогласных
Президент США Дональд Трамп нашел способ отомстить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за поддержку российского газопровода "Северный поток – 2". Объявив о намерении вывести из Германии значительную часть военных сил США, Трамп не только пригрозил Европе потерей безопасности, но и дал понять, что в разрушении американско-европейского партнерства виновата Меркель.
По мнению политолога Марата Баширова, газовый вопрос принципиален для ЕС и для США. Канцлер настаивает, что поставки российского газа выгодны европейской промышленности, поэтому "Северный поток – 2" должен быть построен. На это накручивается клубок противоречий.
"Трамп говорит: нет, давайте покупайте наш газ. Меркель говорит: не поеду я на ваш саммит. Саммит срывается", – приводит "Украина.ру" рассуждения политолога.
Для Трампа, срок полномочий которого истекает в ноябре, а исход новых выборов не предсказуем, было важно принять у себя лидеров G7, а еще лучше – провести саммит в расширенном составе, включая Россию. Но из-за позиции Меркель, которая отказалась ехать в США под предлогом угрозы коронавируса, встреча "семерки" под предводительством Трампа может не состояться даже в сентябре.
На этом фоне Белый дом сообщил о намерении вывести часть своего контингента из Германии и даже намекнул на возможность передислоцировать ядерные арсенала из ФРГ в Польшу. Кроме того, стало известно, что новые санкции США против "Северного потока – 2" могут распространиться на правительство Германии.

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