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Трамп ответил на "победу" Байдена: Торопится, выборы ещё не окончены

08 ноября 2020, 10:55  •  34 • Политика
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы ещё не закончены. Ранее в СМИ провозгласили Джо Байдена 46-м президентом страны.
Американский лидер Дональд Трамп высказался о "победе" Джо Байдена. По его мнению, представитель Демпартии "спешит ложно выдать себя за победителя".
Он отметил, что выборы далеко не окончены. По его словам, кампания начнётся с рассмотрения дела в суде в понедельник, передаёт Reuters.
Президент США подчеркнул, что победителя выборов определит подсчёт законно поданных бюллетеней, а не прогнозы СМИ. Кроме того, добавил он, Байден настаивает на подсчёте всех голосов, включая мошеннические.
Ранее сразу несколько американских медиа назвали Байдена победителем президентской гонки.
Но Трамп в своём Twitter заметил, что именно он, а не представитель демократов, выиграл выборы "с большим отрывом".

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