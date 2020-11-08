Трамп ответил на "победу" Байдена: Торопится, выборы ещё не окончены

Американский лидер Дональд Трамп высказался о "победе" Джо Байдена. По его мнению, представитель Демпартии "спешит ложно выдать себя за победителя".

Он отметил, что выборы далеко не окончены. По его словам, кампания начнётся с рассмотрения дела в суде в понедельник, передаёт Reuters.

Президент США подчеркнул, что победителя выборов определит подсчёт законно поданных бюллетеней, а не прогнозы СМИ. Кроме того, добавил он, Байден настаивает на подсчёте всех голосов, включая мошеннические.

Ранее сразу несколько американских медиа назвали Байдена победителем президентской гонки.

Но Трамп в своём Twitter заметил, что именно он, а не представитель демократов, выиграл выборы "с большим отрывом".