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Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Иран и жаловался

14 ноября 2018, 11:54  •  216 • Политика
Дональд Трамп в беседе с Терезой Мэй допустил "вспышку недовольства", настаивают американские журналисты. Сначала кричал, затем требовал сдерживать Иран, а в завершение жаловался - на несправедливые торговые отношения.
Президент США Дональд Трамп критически высказался в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе телефонного разговора. Беседа состоялась, когда Трамп летел в Париж, сообщает газета Washington Post. Трамп, как уточняется, говорил с самой Мэй и был не выдержан.
Переговоры прошли на прошлой неделе, в пятницу. Мэй позвонила Трампу, когда он находился на борту лайнера. Хотела поздравить с результатами на промежуточных выборах, однако президент США вспылил - "отреагировал вспышкой недовольства". Говорил, правда, не о выборах. Вспомнил тему Ирана, настаивает издание. Трамп считает, что Великобритания делает недостаточно для сдерживания Тегерана, о чем и сказал Мэй. Кроме того, президент США спрашивал, как продвигается Brexit. Наконец, американский лидер жаловался на торговые договоры со странами ЕС - "они несправедливые".
В сообщении уточняется, Мэй и раньше сталкивалась с не самым официальным тоном Трампа. Однако теперь "ее советники были потрясены его особенно скверным настроением". Кроме того, по словам источников издания, Трамп был в плохом настроении на протяжении всей поездки в Париж. А теперь, по возвращении в США, ему "не терпится внести некоторые изменения". Какие именно, неясно.
Трамп приезжал в Париж на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Во вторник он оставил несколько записей в Twitter, раскритиковав Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского алкогольного напитка. Президент США также вновь подверг критике идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая и призвал платить за НАТО. Кроме того, Трамп упомянул о низких рейтингах президента Макрона.
В воскресенье на митинг в знак протеста против визита Трампа в Париж вышли сотни людей.

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