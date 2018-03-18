|
Трамп отреагировал на "компромат" экс-замглавы ФБР по "русскому делу"
18 марта 2018, 19:54 • 60 • Политика
Глава Белого дома прокомментировал сообщения о передаче Маккейбом записей разговоров.
Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" заявление бывшего заместителя главы ФБР о передаче компрометирующих записей по "российскому делу" спецпрокурору. Информация была опубликована на персональной странице главы Белого дома в Twitter.
Трамп пишет, что с экс-замглавой ФБР он успел поработать совсем мало времени. И во время тех коротких бесед, что у него с ним были, тот ни разу не вёл никаких записей. То же самое касается и бывшего главы ФБР, добавил президент США.
Ранее экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб объявил, что передал спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведёт так называемое русское дело, заметки о своих беседах с президентом США Дональдом Трампом. Все они якобы были сделаны в то время, когда Маккейб исполнял обязанности директора ФБР.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 марта 2018, 06:28
|
13 марта 2018, 17:54
|
18 марта 2018, 13:24
|
15 марта 2018, 19:39
|
15 марта 2018, 04:09
|
16 марта 2018, 19:09
|
15 марта 2018, 04:09