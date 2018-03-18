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Трамп отреагировал на "компромат" экс-замглавы ФБР по "русскому делу"

18 марта 2018, 19:54  •  60 • Политика
Глава Белого дома прокомментировал сообщения о передаче Маккейбом записей разговоров.
Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" заявление бывшего заместителя главы ФБР о передаче компрометирующих записей по "российскому делу" спецпрокурору. Информация была опубликована на персональной странице главы Белого дома в Twitter.
Трамп пишет, что с экс-замглавой ФБР он успел поработать совсем мало времени. И во время тех коротких бесед, что у него с ним были, тот ни разу не вёл никаких записей. То же самое касается и бывшего главы ФБР, добавил президент США.
"Можем ли мы называть это фейковыми записями?" - задаётся риторическим вопросом Трамп в соцсети.
Ранее экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб объявил, что передал спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведёт так называемое русское дело, заметки о своих беседах с президентом США Дональдом Трампом. Все они якобы были сделаны в то время, когда Маккейб исполнял обязанности директора ФБР.

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