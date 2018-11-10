Трамп отправил проигравших демократов за извинениями к Путину

После промежуточных выборов в конгресс демократам во Флориде и Джорджии не хватило голосов. Они потребовали пересчитать бюллетени. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил им уже требовать извинений за проигрыш лично от Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп явно пребывает после промежуточных выборов в конгресс в очень хорошем настроении, что даже позволяет себе открыто издеваться над демократами, которые потерпели в некоторых штатах поражение. Так случилось с результатами голосования во Флориде и Джорджии, где представители Демократической партии потребовали пересчитать голоса, надеясь, таким образом, на то, что недостающие проценты придут к ним и они выиграют, передает ФАН.

Трамп не упустил возможности как следует поиздеваться над ними. Он предложил демократам сразу же обвинить русских, а в своем проигрыше сразу же требовать извинений от президента России Владимира Путина.

«Они, значит, находят голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента (РФ Владимира - прим. ФАН) Путина немедленно извиниться!» - написал он в Twitter.