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Трамп отправил проигравших демократов за извинениями к Путину

10 ноября 2018, 00:39  •  71 • Политика
После промежуточных выборов в конгресс демократам во Флориде и Джорджии не хватило голосов. Они потребовали пересчитать бюллетени. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил им уже требовать извинений за проигрыш лично от Владимира Путина.
Президент США Дональд Трамп явно пребывает после промежуточных выборов в конгресс в очень хорошем настроении, что даже позволяет себе открыто издеваться над демократами, которые потерпели в некоторых штатах поражение. Так случилось с результатами голосования во Флориде и Джорджии, где представители Демократической партии потребовали пересчитать голоса, надеясь, таким образом, на то, что недостающие проценты придут к ним и они выиграют, передает ФАН.
Трамп не упустил возможности как следует поиздеваться над ними. Он предложил демократам сразу же обвинить русских, а в своем проигрыше сразу же требовать извинений от президента России Владимира Путина.
«Они, значит, находят голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента (РФ Владимира - прим. ФАН) Путина немедленно извиниться!» - написал он в Twitter.
You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let’s blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018 г.

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