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Трамп отправил домой пресс-секретаря Белого дома
14 июня 2019, 05:39 • 35 • Политика
Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Как написал президент США, Сандерс "отправится домой в замечательный штат Арканзас" и, возможно, станет претендовать на пост губернатора штата.
Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке с поста пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. По его словам, она покинет свой пост к концу июня. В своем сообщении об этом Трамп не удержался от комплиментов, назвав сотрудницу "замечательной".
"Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас", - написал Трамп.
Он также не исключил, что в будущем пресс-секретарь Белого дома сможет претендовать на губернаторство в Арканзасе, сообщает Nation News.
"Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она была бы фантастическим (губернатором). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!" - говорится в сообщении американского лидера.
Сандерс пополнила ряды нескольких десятков чиновников разного уровня, которые покинули администрацию Трампа с начала ее работы в январе 2017 года. Она была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года. На этом посту она сменила Шона Спайсера, который пробыл пресс-секретарем полгода, передает РИА Новости.
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