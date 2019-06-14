Трамп отправил домой пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке с поста пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. По его словам, она покинет свой пост к концу июня. В своем сообщении об этом Трамп не удержался от комплиментов, назвав сотрудницу "замечательной".

"Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас", - написал Трамп.

Он также не исключил, что в будущем пресс-секретарь Белого дома сможет претендовать на губернаторство в Арканзасе, сообщает Nation News.

"Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она была бы фантастическим (губернатором). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!" - говорится в сообщении американского лидера.

Сандерс пополнила ряды нескольких десятков чиновников разного уровня, которые покинули администрацию Трампа с начала ее работы в январе 2017 года. Она была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года. На этом посту она сменила Шона Спайсера, который пробыл пресс-секретарем полгода, передает РИА Новости.