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Трамп отозвал секретный допуск у обвинившего его в измене экс-главы ЦРУ

16 августа 2018, 00:39  •  31 • Политика
Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным материалам у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан потерял доступ к секретным документам ранее возглавляемого им ведомства. Решение отозвать доступ Бреннана к подобным чувствительным сведениям принял президент США Дональд Трамп.
Обо всем этом на брифинге для представителей прессы сообщила в эту среду спикер Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, доступ Бреннана к государственным секретам был отозван в силу его неблагонадежности.
«Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию», - процитировала журналистам слова Трампа Сандерс.
Напомним, что ранее президент США заявил в своем микроблоге Twitter, что Бреннан, в прошлом назначенец Барака Обамы, выдвигает в его адрес необоснованные обвинения. Действительно, вскоре после хельсинкского саммита Трампа и Путина экс-директор ЦРУ заявил, что американский лидер совершил государственную измену.

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