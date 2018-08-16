Трамп отозвал секретный допуск у обвинившего его в измене экс-главы ЦРУ

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан потерял доступ к секретным документам ранее возглавляемого им ведомства. Решение отозвать доступ Бреннана к подобным чувствительным сведениям принял президент США Дональд Трамп.

Обо всем этом на брифинге для представителей прессы сообщила в эту среду спикер Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, доступ Бреннана к государственным секретам был отозван в силу его неблагонадежности.

«Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию», - процитировала журналистам слова Трампа Сандерс.

Напомним, что ранее президент США заявил в своем микроблоге Twitter, что Бреннан, в прошлом назначенец Барака Обамы, выдвигает в его адрес необоснованные обвинения. Действительно, вскоре после хельсинкского саммита Трампа и Путина экс-директор ЦРУ заявил, что американский лидер совершил государственную измену.