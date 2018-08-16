|
Трамп отозвал секретный допуск у обвинившего его в измене экс-главы ЦРУ
16 августа 2018, 00:39 • 31 • Политика
Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным материалам у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан потерял доступ к секретным документам ранее возглавляемого им ведомства. Решение отозвать доступ Бреннана к подобным чувствительным сведениям принял президент США Дональд Трамп.
Обо всем этом на брифинге для представителей прессы сообщила в эту среду спикер Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, доступ Бреннана к государственным секретам был отозван в силу его неблагонадежности.
Напомним, что ранее президент США заявил в своем микроблоге Twitter, что Бреннан, в прошлом назначенец Барака Обамы, выдвигает в его адрес необоснованные обвинения. Действительно, вскоре после хельсинкского саммита Трампа и Путина экс-директор ЦРУ заявил, что американский лидер совершил государственную измену.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 августа 2018, 09:24
|
10 августа 2018, 10:54
|
15 августа 2018, 07:54
|
11 августа 2018, 18:09
|
09 августа 2018, 21:08
|
11 августа 2018, 16:24
|
09 августа 2018, 14:09